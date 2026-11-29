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Gennaro Gattuso ha respondido con firmeza a sus críticos después de que la Lazio prolongara su gran racha con una trabajada victoria ante el Torino. El entrenador no olvida los pronósticos de pretemporada que situaban a su equipo en la zona baja de la tabla.

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Gattuso no olvida las críticas de principio de temporada

Gattuso se mostró combativo después de ver a su equipo lograr su undécima victoria en solo 13 partidos de liga. El triunfo en Turín fue una muestra de esa fortaleza, ya que la Lazio tuvo que resistir la considerable presión física del equipo de Ivan Juric. Pese a ocupar una posición alta en la tabla de la Serie A, el excentrocampista no ha olvidado el escepticismo de la pretemporada. Tras el partido, recordó que muchos habían descartado a su plantilla incluso antes de que comenzara a rodar el balón esta campaña.

«No me olvido de que nos daban por muertos, de que decían que éramos una banda de fracasados», declaró Gattuso a Sky Sport Italia. «Hoy estoy orgulloso porque no hemos retrocedido ni un milímetro y el equipo me ha gustado mucho. Sufrir un poco es normal, pero nuestro secreto es la mentalidad y las ganas».

Al margen de las conversaciones sobre el Scudetto

Pese a la elevada posición del club, Gattuso quiere mantener a sus jugadores con los pies en el suelo. Insistió en que la clasificación no importa ahora mismo a su cuerpo técnico y prefiere centrarse en el trabajo diario en los entrenamientos. El entrenador cree que mirar demasiado lejos podría hacerles perder la intensidad que ha definido su campaña hasta ahora.

«No debemos mirar la clasificación, vivimos el día a día», explicó. «Me baso en lo que veo durante la semana; este equipo va rápido y muchos jugadores alcanzan picos de rendimiento. Tenemos que trabajar duro y poner en práctica lo que preparamos. Estamos ahí por casualidad...»

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Una plantilla con recursos para resistir

Uno de los aspectos que más satisfizo a Gattuso fue la aportación de los suplentes. A medida que avanzaba el partido y aparecía el cansancio, la entrada de jugadores frescos permitió a la Lazio asegurar el resultado. Esa profundidad de plantilla ha sido un factor crucial para su regularidad y le permite mantener un ritmo alto incluso cuando los titulares empiezan a acusar el esfuerzo bajo presión.

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Reconoció que acabarán llegando momentos difíciles, pero dio a entender que está preparado para adaptar sus planteamientos cuando el ritmo del equipo baje inevitablemente más adelante en la temporada. «El equipo me da señales de que está vivo porque hoy también han entrado cinco jugadores y creo que los cinco nos han ayudado muchísimo. Para mí eso es importante», señaló Gattuso.

Cómo gestionar la presión y el escepticismo

Preguntado por si el éxito de la Lazio empieza a molestar a los grandes clubes del fútbol italiano, Gattuso no se inmutó. Acepta el escrutinio de expertos y analistas y cree que el escepticismo solo sirve para motivar más a su equipo. Para él, el camino a seguir es sencillo: trabajar sin descanso en los entrenamientos para demostrar que quienes dudaban estaban equivocados.

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«¿Por qué iba a molestar? Hay gente que entiende de fútbol, que estudia el fútbol, que ve los números y está bien. Tenemos que vivir el día a día. Nosotros también pensamos... tenemos que saber mantenernos ahí. Sé que es difícil, pero vamos partido a partido y no me molesta, al contrario», concluyó.