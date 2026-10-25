«No me malinterpretéis»: Haaland señala lo que necesita el Manchester City tras el varapalo del Aston Villa

Erling Haaland señaló lo que su equipo, el Manchester City, necesita mejorar tras su derrota por 2-1 ante el Aston Villa, en la Premier League.

El Manchester City encajó una derrota por 1-2 ante su anfitrión, el Aston Villa, la noche del sábado, en el estadio de Villa Park, dentro de los encuentros de la octava jornada de la Premier League, en un partido que reveló la otra cara del equipo acostumbrado a imponer su dominio sobre sus rivales.

Haaland declaró, según el sitio " tribuna": "Necesitamos preparar las bandas, y luego los extremos necesitan saber cuándo arrancar y cuándo conservar el balón".

Y continuó: "Creo sinceramente que hicimos algunas cosas buenas, no me malinterpretéis. Tuvimos ocasiones, fijaos en Gvardiol en la segunda parte, remató algunos balones de cabeza, y en la primera parte también Ndiaye remató un balón que rebotó en el poste".





Y añadió Haaland: "No es mala suerte, pero tenemos que ser más precisos y poner el balón en la red, porque eso es lo que hay que hacer en los partidos de fútbol".