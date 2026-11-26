La Roma pone fin a la racha de 12 victorias del PSG
Enrique elogió a la Roma por someter a su equipo a la prueba más exigente de la temporada tras el empate 2-2 del miércoles en la Champions League. El resultado puso fin a la impresionante racha de 12 victorias consecutivas del PSG en todas las competiciones.
El delantero de la Roma Malen aseguró un punto para su equipo en el minuto 78 al transformar con potencia un penalti decisivo. Era la primera vez que el PSG se dejaba puntos desde su derrota en casa ante el Mónaco el 4 de septiembre.
Enrique elogia la mentalidad y la actitud de la Roma
En lugar de lamentarse por el final de la racha de su equipo, Enrique se apresuró a reconocer el mérito de los visitantes por llevar a sus jugadores al límite.
«Sin ninguna duda, este ha sido nuestro partido más difícil de la temporada, tanto en la Champions League como en la liga francesa», dijo Enrique, según recoge ESPN. «Estoy contento con el resultado y el mérito es de la Roma. Es muy difícil jugar contra un equipo con esta actitud y esta mentalidad. Es un partido muy distinto de los que estamos acostumbrados a jugar».
Respeto por el planteamiento táctico de Gasperini
El encuentro del miércoles también fue la primera vez que Enrique se enfrentó a Gasperini, técnico de la Roma, desde el banquillo. El español hizo una pausa y asintió con respeto al hablar del planteamiento táctico de su homólogo.
«Es la primera vez que me enfrento a él como entrenador», dijo Luis Enrique. «Es mejor hablar del futuro de la Roma, no del PSG. El futuro de la Roma es maravilloso, puede ganar el Scudetto. No tengo ninguna duda de que puede acabar entre los 24 primeros, espero que así sea, y no me gustaría volver a enfrentarme a ellos. Quizá en la final».
Clasificación y perspectivas en la fase liga de la Champions League
El empate no cambia la posición del PSG en la fase liga de la Champions League. Sigue segundo en la tabla con 13 puntos en cinco partidos, a dos del líder, el Real Madrid. La Roma, por su parte, ocupa el puesto 25 con cinco puntos y aún tiene trabajo por delante para alcanzar los puestos de clasificación.