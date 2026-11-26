Compartir Sigue a GOAL en Google

Luis Enrique reconoció que la AS Roma sometió al Paris Saint-Germain a su prueba más exigente de la temporada después de que el empate 2-2 del miércoles en la Champions League pusiera fin a la racha de 12 victorias del PSG. Tras el penalti tardío de Donyell Malen, el técnico español elogió a Gian Piero Gasperini e incluso apuntó que el conjunto italiano puede ganar el Scudetto.

Anuncios

La Roma pone fin a la racha de 12 victorias del PSG

Enrique elogió a la Roma por someter a su equipo a la prueba más exigente de la temporada tras el empate 2-2 del miércoles en la Champions League . El resultado puso fin a la impresionante racha de 12 victorias consecutivas del PSG en todas las competiciones.

El delantero de la Roma Malen aseguró un punto para su equipo en el minuto 78 al transformar con potencia un penalti decisivo. Era la primera vez que el PSG se dejaba puntos desde su derrota en casa ante el Mónaco el 4 de septiembre.

Enrique elogia la mentalidad y la actitud de la Roma

En lugar de lamentarse por el final de la racha de su equipo, Enrique se apresuró a reconocer el mérito de los visitantes por llevar a sus jugadores al límite.

«Sin ninguna duda, este ha sido nuestro partido más difícil de la temporada, tanto en la Champions League como en la liga francesa», dijo Enrique, según recoge ESPN. «Estoy contento con el resultado y el mérito es de la Roma. Es muy difícil jugar contra un equipo con esta actitud y esta mentalidad. Es un partido muy distinto de los que estamos acostumbrados a jugar».

Anuncios Anuncios

Respeto por el planteamiento táctico de Gasperini

El encuentro del miércoles también fue la primera vez que Enrique se enfrentó a Gasperini, técnico de la Roma, desde el banquillo. El español hizo una pausa y asintió con respeto al hablar del planteamiento táctico de su homólogo.

Alternativa Premium Orange TV ✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar ✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura ✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV Final Gratuita RTVE ✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League ✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional ✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play Final Gratuita Gratis haga clic aquí Alternativa Premium Orange TV ✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar ✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura ✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV Final Gratuita RTVE ✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League ✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional ✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play Final Gratuita Gratis haga clic aquí Alternativa Premium Orange TV ✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar ✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura ✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV

«Es la primera vez que me enfrento a él como entrenador», dijo Luis Enrique. «Es mejor hablar del futuro de la Roma, no del PSG. El futuro de la Roma es maravilloso, puede ganar el Scudetto. No tengo ninguna duda de que puede acabar entre los 24 primeros, espero que así sea, y no me gustaría volver a enfrentarme a ellos. Quizá en la final».

Clasificación y perspectivas en la fase liga de la Champions League

El empate no cambia la posición del PSG en la fase liga de la Champions League. Sigue segundo en la tabla con 13 puntos en cinco partidos, a dos del líder, el Real Madrid. La Roma, por su parte, ocupa el puesto 25 con cinco puntos y aún tiene trabajo por delante para alcanzar los puestos de clasificación.