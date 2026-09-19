Preguntado en una conversación con Movistar si seguiría por pantalla los partidos de los clubes absolutamente top, el joven español dejó fuera al campeón récord del fútbol alemán. Por ejemplo, pondría mucho más a menudo los partidos del Real Madrid o del PSG.

"Para ser sincero, realmente no me gusta ver los partidos del Bayern. Porque en su liga ya sé que siempre van a ser muy dominantes", dijo Yamal, y subrayó: "Incluso en la fase de grupos de la Champions League no veo sus partidos, porque son muy dominantes. El partido contra el PSG después fue genial. Pero en la fase de grupos no me gusta ver sus partidos, porque dominan muchísimo al rival".

Lo que a primera vista suena a crítica también puede interpretarse como un elogio. El equipo del técnico Vincent Kompany rebosa tal dominio que, al parecer, para Yamal no merece la pena verlo. Al fin y al cabo, el resultado ya estaría decidido de antemano.

El Bayern dio el viernes un ejemplo impresionante de su superioridad sobre la competencia nacional. El conjunto muniqués arrolló por 7-0 a un Union Berlin sin opciones. El hombre más destacado sobre el campo fue Michael Olise, con cinco participaciones directas en gol, lo que llevó al director deportivo Max Eberl a situarlo tras el pitido final en el grupo de posibles ganadores del Balón de Oro.

¿Cómo reacciona Harry Kane al dardo de Lamine Yamal?

Harry Kane, que marcó dos goles, ya contaba de todos modos con grandes opciones, según él. Yamal, en cambio, lo ve de otra manera. En su opinión, el galardón debería "ir al mejor futbolista del mundo" y "no a un jugador que haya marcado 80 goles", dijo también en la citada entrevista con Movistar. Un dardo claro contra Kane, que en la pasada temporada había llegado a 73 tantos.

Eberl se pronunció sobre esas declaraciones y respondió con frialdad: "Hay que hacer campaña electoral. Los mejores son los jugadores que no necesitan hacer campaña electoral". Kane, preguntado también sobre el asunto tras el pitido final, confirmó las palabras de Eberl con una respuesta sobria. "Cada uno tiene derecho a hablar como quiera. Ya me conocéis, prefiero que mi rendimiento sobre el campo hable por mí", dijo el inglés.

Incluso Union Berlin reaccionó a las declaraciones de Yamal. En una publicación desenfadada en redes sociales, los berlineses escribieron: "¿No podía este pilluelo de 19 años de Barcelona simplemente mantener la boca cerrada? Kane y Olise están hoy realmente on fire y demuestran que son material de Balón de Oro".