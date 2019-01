"No me extrañaría que el Real Madrid intentase contratar a Löw"

Bernd Schuster, exjugador y entrenador blanco, cree que el actual seleccionador alemán es un buen candidato.

Bernd Schuster, exjugador y entrenador del Real Madrid, afirma que "no le extrañaría" que el Real Madrid fichara a Joachim Löw. "Los alemanes son muy valorados en el Real. Al fin y al cabo, hemos hecho un buen trabajo ahí. No me extrañaría que el Real intentase contratar a Löw el próximo verano", afirmó en declaraciones al diario 'Die Welt'.

Schuster reconoce que ya se lo preguntó al próximo Florentino Pérez: "Hablé con el presidente Florentino Pérez en un acto honorífico y le mencioné explícitamente a Löw. El presidente del Real Madrid reaccionó "mirándome con extrañeza, como si le hubiera sorprendido en algo".

La federación de fútbol de Alemania (DFB) renovó el contrato a Löw como seleccionador hasta 2022 y se asegurará dirigir a su equipo hasta la Copa del Mundo de Qatar.