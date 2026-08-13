En el proceso civil, el exfutbolista de 56 años reclama exactamente 572.661,18 euros más intereses a un despacho de auditoría. El motivo de la disputa judicial es la fallida compra de acciones de una empresa de inteligencia artificial de Múnich. Lehmann había invertido en 2020 una suma de 500.000 euros. El dinero fue administrado en fideicomiso por el despacho demandado.

Originalmente, en el marco de una ampliación de capital, debían garantizarse al subcampeón del mundo de 2002 500.000 participaciones a un precio preferente de un euro por unidad. En ese momento, el valor real de la acción era, según datos oficiales, de 6,50 euros.

«Un amigo se puso en contacto conmigo para que invirtiera en su empresa», declaró Lehmann ante el Tribunal Regional de Múnich. Sin embargo, la operación prevista dio un giro inesperado.

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Lehmann: «No me dijeron para qué se iba a utilizar mi dinero»

La empresa de IA pretendía hacerse con una compañía de maquinaria de construcción con los nuevos fondos líquidos. Esta transacción acabó fracasando, ya que la sociedad objetivo fue valorada de forma claramente inferior a lo que se había asumido previamente.

Como consecuencia, el valor empezó a perder precio rápidamente. El exprofesional afirmó no haber sido informado de estos hechos: «No me dijeron para qué se iba a utilizar mi dinero».

Lehmann acusa ahora al despacho de haber incumplido sus deberes de advertencia. La empresa habría tenido conocimiento de la caída de la cotización, pero no le advirtió. En el momento de la asignación, la cotización era ya de solo 3,50 euros.

¿Cuánto dinero perdió Jens Lehmann en la operación con acciones?

«Quería vender de inmediato», subrayó Lehmann. Sin embargo, su conocido de entonces, que actuaba como miembro del consejo de administración de la empresa de IA, le hizo desistir. Lehmann especuló a posteriori: «Probablemente tenía miedo de que la cotización cayera si yo vendía».

Además, el internacional en 61 ocasiones recibió solo una fracción de los títulos pactados. «Por eso debía recibir 500.000 acciones. Solo recibí 170.000», explicó.

Desde el punto de vista de su abogado, hubo un engaño sobre el valor real. Si una operación no llega a materializarse, debe ofrecerse una reversión.

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Jens Lehmann, recientemente en los titulares por el 1860 Múnich

La parte contraria rechazó las acusaciones y se remitió a una modificación del contrato, por la que el precio por acción habría subido a dos euros.

El exguardameta niega tal acuerdo: «Mi impresión era que mi dinero desapareció en algún momento y no sé qué pasó con él». Actualmente, su pérdida asciende a unos 330.000 euros, mientras que el valor de los títulos ronda ahora apenas un euro.

Lehmann vuelve así a estar en los titulares en muy poco tiempo. Recientemente desmintió con dureza una información del diario muniqués tz sobre una multa en el Grünwalder Stadion y lanzó graves acusaciones contra la Policía.



