No más guerra: Laporta pasa página en la enemistad con el Atlético

La relación entre las directivas del Atlético de Madrid y el Barcelona ha superado la fase de tensión que vivió durante el pasado mercado de fichajes de verano a causa de Julián Álvarez, ya que ambas partes buscan restablecer la normalidad en sus relaciones mediante gestos amistosos que preceden al esperado enfrentamiento entre los dos equipos, el próximo domingo, en el estadio "Riyadh Air Metropolitano".

Según el diario español "As", Joan Laporta, presidente del Barcelona, encabezará la expedición del conjunto catalán en su viaje a Madrid, y además se celebrará un almuerzo que reunirá a las directivas de ambos clubes, en el marco de los esfuerzos por calmar el ambiente y mostrar que las relaciones han vuelto a la normalidad.

Los indicios de acercamiento entre ambos clubes comenzaron cuando Joan Laporta se reunió con Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, durante la asamblea de la Asociación de Clubes Europeos de Fútbol en la capital danesa, Copenhague.

El presidente del Barcelona reconoció que ambos se abrazaron durante el encuentro y que lograron superar las diferencias que dejó un verano tenso entre las dos partes.

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En una entrevista con el diario "Mundo Deportivo", Laporta reveló detalles adicionales sobre su encuentro con Gil Marín, afirmando: "Fue un encuentro amistoso y excelente. Cuando nos vimos, comprendimos que debíamos mantener la buena relación que existe entre los dos clubes, así como nuestra relación personal. Lo aprecio mucho, y él lo sabe, y también siento su afecto hacia mí. Nos encontramos y nos abrazamos de inmediato, y creo que superamos las diferencias y recuperamos la relación tal y como debe ser. Estoy muy contento por ello, sobre todo porque es una persona a la que aprecio mucho".

La tensión entre ambos clubes alcanzó su punto máximo a finales del pasado mes de agosto, cuando Miguel Ángel Gil Marín hizo unas declaraciones al canal "Movistar" durante el sorteo de la Liga de Campeones de Europa, en las que atacó la forma en que el Barcelona gestionó su intento de fichar a Julián Álvarez, diciendo: "Esto es lo que más me enfada. Nos repugnan la falsedad, la falta de ética y la ausencia de transparencia y profesionalidad, y solo podemos confirmar que no negociaremos con el Barcelona bajo ninguna circunstancia".

Rafa Yuste, vicepresidente del Barcelona, respondió a esas declaraciones encontrándose también en el acto del sorteo en el principado de Mónaco, diciendo: "Lo que me sorprende es que, a pesar de que lo conozco, haya hecho unas declaraciones como esas, que carecen de educación y respeto. Todos los miembros del club, el director deportivo y el entrenador, han cruzado la línea roja de una manera que no entiendo en absoluto. Estas declaraciones me enfadan y no estoy de acuerdo con ellas".

Y añadió: "Han cruzado una línea roja, no puedes calificar de repugnante a un club con el que mantienes una relación que se extiende desde hace muchos años, y no lo permitiremos. Una persona debe comportarse con educación en su vida. Intercambiamos algunas palabras con la familia Gil y con el presidente del club, Enrique Cerezo, y les transmití lo que dije antes: estamos tranquilos y con la conciencia en paz".

Las declaraciones de Gil Marín fueron una respuesta a una postura previa en la que Laporta defendió la actuación del Barcelona durante su intento de incorporar al delantero argentino, asegurando que el club catalán actuó correctamente, después de presentar una oferta que no fue aceptada por el Atlético de Madrid, a pesar de que el jugador había manifestado, desde su participación en el Mundial de Estados Unidos, su deseo de marcharse, afirmando que "lo mejor para todos es plantear la idea del traspaso". Unas declaraciones por las que Álvarez pidió disculpas recientemente.

En plena crisis, Laporta fue más allá, después de enterarse de que el Atlético de Madrid había ofrecido a su jugador al Arsenal, diciendo: "Si se han sentido ofendidos, saben el motivo. Han exagerado en su reacción y su comportamiento estuvo fuera de contexto. No sé el motivo, y puedo intuirlo, pero no puedo declararlo públicamente porque no tengo pruebas. Nos llegaba información de que lo ofrecían en venta, pero al final revelaron su verdadera postura y dijeron que lo venderían a cualquier club excepto al Barcelona. Siempre hemos tratado con ellos con claridad. Hablamos con Gil Marín y presentamos una oferta, y su respuesta fue que no tenían un recambio. Les comunicamos que, si tenían un recambio, podíamos hablar sobre ello. No entiendo el motivo de la reacción exagerada que vino después".

Y aunque el ambiente de tensión entre ambos clubes ha quedado en el pasado, al menos a nivel directivo, las gradas podrían vivir un ambiente caldeado durante el esperado enfrentamiento en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

Por su parte, el abrazo que reunió a Gil Marín y Laporta en Copenhague tendrá una nueva prolongación, mediante un almuerzo que reunirá a los responsables de ambos clubes, con la presencia de Rafa Yuste junto a los miembros de la directiva del Barcelona encargados de acompañar a la expedición en su viaje a Madrid.

Asimismo, los responsables del Barcelona estarán presentes en el palco principal del estadio Metropolitano, donde este espacio será testigo, al menos, de una escenificación del regreso de la paz entre ambos clubes.