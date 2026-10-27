"No lo llaméis perdedor otra vez": el mundo se rinde ante Harry Kane tras años de burlas

La prensa internacional celebró la conquista del inglés Harry Kane del Balón de Oro 2026, después de ofrecer una temporada excepcional con el Bayern Múnich y la selección de Inglaterra, logrando a sus 33 años el máximo galardón individual del fútbol y poniendo fin a años de críticas que lo persiguieron por su retraso en conquistar títulos.

Los medios de comunicación internacionales pusieron el foco en los récords alcanzados por el delantero del Bayern Múnich, junto a su largo camino hacia la cima, considerando que su coronación representa el triunfo de un jugador cuyas capacidades fueron largamente subestimadas, antes de imponerse entre los grandes del deporte y devolver el Balón de Oro a Inglaterra tras una ausencia de 25 años.

"El rey Harry"

El diario francés L'Équipe describió a Kane como "el rey Harry", señalando que el capitán de la selección de Inglaterra se coronó con el premio a los 33 años, tras una temporada excepcional tanto a nivel individual como colectivo.

El diario destacó sus 73 goles en 65 partidos y su contribución a los logros del Bayern Múnich, además de liderar a la selección de Inglaterra hasta el tercer puesto en el Mundial. Kane también superó al francés Kylian Mbappé y al español Lamine Yamal, que ocuparon el tercer y cuarto puesto respectivamente.

Uno de los titulares del diario llevaba un mensaje claro: "No vuelvan a llamarlo perdedor", en alusión a las críticas que persiguieron al delantero inglés por la ausencia de títulos en su trayectoria durante largos años.

En su edición impresa, L'Équipe puso el foco también en la coronación de la española Alexia Putellas con el Balón de Oro por tercera vez en su carrera.

"Una estrella corriente"

Por su parte, el diario italiano La Gazzetta dello Sport se centró en el camino de Kane hacia el cumplimiento de su sueño, señalando que ganar el Balón de Oro a los 33 años, y en Londres, su ciudad natal, representa un momento excepcional en su trayectoria.

El diario consideró que el traslado de la gala de París a la capital británica dio a la coronación del delantero inglés un carácter especial, y celebró el logro con el titular de su portada: "Kane, el nuevo rey es inglés".

"El rey Kane, el rey del mundo"

El diario alemán Bild celebró la coronación del delantero del Bayern Múnich, considerando que devolvió el premio a la liga alemana tras cerca de tres décadas desde que lo ganara Matthias Sammer.

El diario recogió las palabras de Kane: "Es un gran honor jugar para el Bayern Múnich", y añadió: "Estoy feliz de devolver el trofeo al Bayern Múnich".

El delantero inglés también dirigió un mensaje a su entrenador, Vincent Kompany, que seguía la gala desde el hospital, diciendo: "Estás viendo esto desde el hospital, pero espero que esto te dé algo de energía".

"La estrella inglesa"

El diario británico Daily Mirror puso el foco en la temporada excepcional que ofreció Kane con el Bayern Múnich, señalando sus 61 goles en 51 partidos con el equipo alemán durante la pasada temporada, y su contribución a la conquista de los títulos de la liga alemana y la Copa de Alemania.

El diario consideró que estas cifras convirtieron al delantero inglés en uno de los principales candidatos al premio, antes de coronarse con él por primera vez en su carrera.

Sí, él puede

El diario The Sun afirmó que la coronación de Kane llegó como reconocimiento a sus asombrosos logros goleadores, convirtiéndose en el primer jugador inglés en ganar el Balón de Oro en 25 años.

Señaló la fuerza de la competencia a la que se enfrentó durante la carrera, con la presencia de Mbappé y Yamal entre los nombres más destacados en la lucha por el premio.

"La coronación de un goleador perseverante"

El diario francés Le Parisien se centró en el gran cambio en la trayectoria de Kane, cuyas capacidades quedaron siempre reducidas a ser un delantero que sabe marcar goles, sin obtener el suficiente reconocimiento por su potencial.

Señaló que el jugador, tras su traspaso al Bayern Múnich y su reinvención, llegó a la cima del fútbol mundial, coronándose con el Balón de Oro 2026, a unos 15 kilómetros de Walthamstow, la zona en la que nació.

El fin de la sequía inglesa

El diario británico The Guardian consideró que la victoria de Kane representa el fin de una espera inglesa que duró 25 años, señalando que el premio llegó como recompensa a una temporada en la que conquistó la Bota de Oro europea, contribuyó a la conquista de la liga alemana por parte del Bayern Múnich y ofreció destacadas actuaciones con la selección de su país en el Mundial.

El diario también elogió la humildad del jugador, considerando que su personalidad y su forma de gestionar el éxito añaden valor a su logro dentro y fuera del campo.

Solo Messi marcó más goles que Kane

El diario portugués A Bola puso el foco en las cifras goleadoras del delantero inglés, señalando que su talento y su perseverancia dieron por fin como fruto la conquista del premio, después de esperar hasta superar los 30 años para lograr sus grandes títulos.

El diario mencionó que Kane marcó 73 goles durante la temporada, superando la cifra que logró Cristiano Ronaldo en una sola temporada, de 69 goles, mientras que Lionel Messi sigue siendo el poseedor de la cifra más alta.

Hasta hace poco se burlaban de él

El diario brasileño O Globo, por su parte, se centró en la paradoja de la trayectoria de Kane, quien fue objeto de burlas por su fracaso en la conquista de títulos durante largos años, antes de que su imagen cambiara tras su traspaso al Bayern Múnich.

El diario señaló que el jugador puso fin al periodo de espera y conquistó títulos con el club alemán, entre ellos la liga alemana, la Copa de Alemania y la Supercopa de Alemania, antes de coronarse con el Balón de Oro, apoyándose en una temporada goleadora excepcional en la que marcó 73 goles en 65 partidos.