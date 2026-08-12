Parece que el noruego Erling Haaland no ha olvidado lo que le sucedió en la última Copa del Mundo, disputada en Estados Unidos, Canadá y México, de la que su selección se despidió a manos de Inglaterra, con una derrota por 2-1 en cuartos de final.

Según el diario "The Sun", Erling Haaland se burló de su nuevo compañero en el Manchester City, Elliot Anderson, en una mordaz respuesta a un aficionado en Instagram.

El Manchester City desembolsó 116 millones de libras esterlinas para incorporar al internacional inglés de 23 años al Etihad Stadium, con el fin de reforzar sus opciones de recuperar el título de la Premier League.

El nuevo entrenador, Enzo Maresca, estará contento con este gran fichaje, pero puede que haya un jugador algo menos satisfecho: Haaland.

Cualquier esperanza del Manchester City de destronar al Arsenal y ganar su primer título desde la temporada 2023-2024 dependerá del olfato goleador de su delantero estrella, pero parece que Haaland, de 26 años, todavía tiene una cuenta pendiente con Anderson.

El centrocampista de la selección de los Tres Leones provocó la ira de todo el pueblo noruego, al parecer, tras un incidente de tensión durante la Copa del Mundo de este verano.

En el partido de cuartos de final, que iba empatado 1-1, Torbjørn Heggem se lanzó sobre un rechace de un córner para poner a Noruega por delante.

El gol fue finalmente anulado tras la revisión del videoarbitraje (VAR), ya que los árbitros detectaron que Haaland había empujado a Anderson al suelo.

Sin embargo, muchos aficionados consideraron que Anderson se dejó caer al suelo con demasiada facilidad, mientras que otros opinaron que fue el centrocampista quien puso las manos primero sobre Haaland; el propio Haaland calificó la decisión de "floja".

Y está claro que el delantero no lo ha olvidado, después de lanzar una mordaz burla contra Anderson en Instagram.

Tras publicar Haaland una entrada en Instagram con el título "¡De vuelta al soleado Manchester!", un aficionado comentó: "Salúdame a Anderson".

Y la estrella noruega respondió sin ningún titubeo: "¿El buceador?", y su habitual reacción directa provocó las risas de los seguidores, ya que uno de ellos dijo: "No ha olvidado aquel partido contra Inglaterra"; otro añadió: "Además, sigue sin seguirlo"; y un tercero escribió: "Haaland sigue enfadado".

Ambos jugadores empezarán a trabajar juntos en los entrenamientos tras regresar de sus largos periodos de descanso, después de haber participado en las fases avanzadas de la Copa del Mundo.







