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Alexander Isak es el hombre del momento en Anfield. El delantero marca con una eficacia implacable mientras el Liverpool prepara un derbi de Merseyside de gran importancia contra el Everton. Sin embargo, Andoni Iraola ha dejado claro que espera de su fichaje récord mucho más que goles.

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Isak brilla a domicilio antes de visitar al Everton

El Liverpool visita el domingo el Hill Dickinson Stadium para enfrentarse al Everton de David Moyes en el 249.º derbi de Merseyside, su desplazamiento más corto de la temporada.

Isak llega al encuentro en plena forma de cara a portería tras marcar dos goles en la victoria por 3-0 del miércoles ante el Club Brujas en la Champions League. Ya suma 10 tantos esta temporada, ocho de ellos a domicilio, y ha contribuido a que el Liverpool tenga el mejor balance fuera de casa de la Premier League, con 13 puntos de 15 posibles.

Iraola exige una aportación completa, más allá de los goles

Pese a la eficacia de su delantero, Iraola reveló que no le ha fijado una cifra de goles como objetivo al internacional sueco e insistió en que su contribución al juego del equipo es más importante.

"No, normalmente los delanteros centro están muy centrados en los goles, así que no recuerdo esas cosas", dijo el técnico del Liverpool. "Probablemente no lo valoraré ni lo evaluaré por sus goles. Me centraré en otros aspectos que creo que debe mejorar y que considero muy beneficiosos para el equipo".

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Iraola también descartó que haya algún secreto táctico detrás de la eficacia de Isak a domicilio y atribuyó la racha a una simple "coincidencia".

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"Sinceramente, no tengo ninguna explicación clara [de por qué Isak marca fuera de casa]", añadió. "Creo que jugamos igual fuera que en casa. Así que creo que es solo una coincidencia".

La recuperación tras una primera temporada difícil

El resurgir de Isak llega después de un complicado primer año en Merseyside tras su fichaje récord para el club por 125 millones de libras. Llegó sin estar en forma y sin haber hecho la pretemporada en el Newcastle United, y una fractura de pierna le mantuvo cuatro meses de baja. Terminó aquella campaña con menos de la mitad de los 10 goles que lleva ahora.

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Aunque el balance del Liverpool a domicilio supera por ahora al que tiene en casa, Iraola sostuvo que sigue prefiriendo jugar como local, donde se ha enfrentado a rivales más difíciles.

"Normalmente encuentras más espacios cuando juegas fuera porque los equipos suelen ser más valientes y acostumbran a presionarte más", explicó. "Prefiero jugar en casa, aunque ahora mismo tengamos mejores números fuera que en nuestro estadio".

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Otra prueba a domicilio en el derbi

Tras vencer al Club Brujas en Europa, el Liverpool debe centrarse rápidamente en el derbi del domingo. Isak volverá a liderar el ataque con la intención de prolongar su racha goleadora a domicilio ante el equipo de Moyes y demostrarle a Iraola que sigue mejorando en todas las facetas de su juego.