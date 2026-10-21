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El capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, ha criticado duramente el planteamiento táctico de Michael Carrick tras una noche desastrosa en Europa. El equipo inglés cayó goleado por 4-1 ante el Como italiano, un resultado que deja el futuro de su entrenador pendiendo de un hilo tras una actuación carente de identidad y agresividad.

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Fernandes pide valentía táctica

«No es la primera vez. Empezamos con mal pie y nos marcaron muy pronto», declaró Fernandes a TNT Sports al analizar otro inicio titubeante en un partido europeo. «No presionamos mucho al rival cuando tenía el balón, no hicimos muchos buenos movimientos con el balón y casi nada nos salió bien. Encajar tan pronto hace que afrontemos el partido con una sensación de derrota. Es difícil salir de ahí, ser valientes, tener el balón y conseguir que pasen cosas. Si no somos capaces de hacerlo, será muy difícil salir de esta situación».

Las palabras del capitán ponen de relieve una creciente discrepancia sobre la filosofía defensiva del equipo bajo la dirección de Carrick. Fernandes señaló en concreto la decisión de replegarse ante el rival en lugar de adoptar la presión alta que ahora prefieren muchos de los mejores equipos europeos. «Es una decisión del cuerpo técnico no presionar hombre a hombre y, a veces, dejar espacios a la espalda e intentar recuperar el balón, esperarles. Pero, a veces, cuando das espacio a estos equipos, ganan confianza», explicó. Esa falta de agresividad resultó fatal ante un Como de gran calidad técnica que aprovechó los espacios que se le concedieron.

Carrick, en el punto de mira tras una debacle histórica

La magnitud de la derrota ha sometido a Carrick a un enorme escrutinio. El resultado supone uno de los capítulos más oscuros de la larga historia europea del Manchester United. El equipo encajó un gol a los 118 segundos, cuando Nico Paz abrió el marcador y dio comienzo a una noche de sufrimiento para la afición local. Paz marcaría dos goles y, entre ambos, asistiría a Tasos Douvikas, antes de que Jacobo Ramon rematara de cabeza con potencia para firmar el cuarto.

Ese hundimiento inicial dejó al descubierto las profundas debilidades defensivas del United, que se convirtió en el primer equipo inglés de la historia en encajar un gol en los dos primeros minutos de dos partidos consecutivos de grandes competiciones europeas, tras un fallo similar ante el Atlético Madrid apenas ocho días antes. Esa falta de concentración recurrente se ha convertido rápidamente en el rasgo distintivo de un equipo que pierde el rumbo bajo la dirección actual.

Getty Images

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El plan de juego del entrenador, en entredicho

En la entrevista posterior al partido, preguntaron directamente a Fernandes si creía que Carrick se había equivocado con la táctica esa noche. Aunque intentó dejar esa valoración en manos del cuerpo técnico, quedó claro que quería un planteamiento más decidido. «Eso les corresponde valorarlo al entrenador y al cuerpo técnico, no a mí», afirmó Fernandes. «A veces hay que ser más valientes bajo presión, arriesgarse a presionar arriba y hacer que se sientan incómodos».

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Al explicar en qué falló el United, el capitán señaló la agresividad del Como como el nivel que su equipo no alcanzó. «Como visteis, su central venía a marcarme hasta mi propio campo», añadió Fernandes. «Tenemos que hacer eso como equipo, pero no fuimos capaces. A un equipo que juega por el centro con pequeñas combinaciones, si le das demasiado tiempo y espacio, puede hacerte daño por las bandas».

Ecos de los últimos días de Solskjaer

En un momento dado, el United pareció peligrosamente cerca de igualar su derrota europea más abultada, un 5-0 ante el conjunto portugués Sporting en 1964. En un intento desesperado por frenar la goleada, Carrick retiró al descanso a Matheus Cunha y Andrey Santos, fichajes de Ineos por valor de 110 millones de libras, antes de sustituir al capitán Fernandes por Joshua Zirkzee a mediados de la segunda parte. Zirkzee sí logró superar el fuera de juego y marcó con calma el gol del honor en el tiempo añadido tras un centro de Amad Diallo, que también había salido desde el banquillo, pero el tanto tardío no hizo nada por aliviar el ambiente sombrío.

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Tras el pitido final, Carrick pareció pasar de largo ante sus jugadores en el campo para acercarse a la afición desplazada del United, ante la que levantó las manos repetidamente en señal de disculpa. La escena recordó de forma inquietante al gesto desesperado de Ole Gunnar Solskjaer tras caer 4-1 ante el Watford en noviembre de 2021, una derrota que provocó su destitución apenas 24 horas después.