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Una sola noticia ha trastocado los planes de Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, antes de la prueba más difícil de LaLiga. La estrella que aterrorizó al Barcelona la temporada pasada no estará en el Camp Nou, ya que una fuerte lesión de rodilla lo ha apartado del esperado duelo.

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El Barcelona recibe un impulso moral inesperado antes de uno de sus partidos más complicados previos al parón navideño: se ha confirmado la ausencia del jugador del Atlético de Madrid Ademola Lookman en el encuentro entre ambos equipos del 2 de diciembre, salvo una gran sorpresa.

El futbolista nigeriano sufre un esguince grave de rodilla que podría mantenerlo alejado de los terrenos de juego durante varias semanas, lo que le impedirá participar en el partido del Camp Nou, que los aficionados de ambos equipos esperan con impaciencia.

El Atlético de Madrid confirmó oficialmente que el delantero sufre un esguince grave de rodilla, aunque el club evitó precisar el tiempo de recuperación. Sin embargo, lo que en Nigeria se describió como una «molestia leve» podría significar su ausencia en el resto de partidos de 2026, según el diario español «Sport».

El periódico señaló que el regreso de Lookman dependerá de la evolución de la lesión en las próximas semanas, pero esta no parece leve y no es una buena señal para el cuerpo técnico que encabeza Diego Simeone.

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Lookman se perderá el partido del Camp Nou, lo que debilitará claramente la delantera del Atlético. Para el equipo de Hansi Flick, se trata de una noticia importante dada la cercanía del enfrentamiento entre ambos conjuntos.

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El Barcelona recibirá al equipo de Diego Simeone en el Camp Nou, en un partido que fue reprogramado para permitir que ambos disputen la Supercopa de España en Estambul en febrero.

Los jugadores del Barcelona tendrán la oportunidad de demostrar su valía ante uno de sus rivales directos en LaLiga, aunque la tarea no será sencilla, sobre todo frente a un equipo que sabe cómo jugar los partidos grandes.

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El apretado calendario restará intensidad a este encuentro, ya que ambos equipos disputarán ocho partidos en menos de un mes, con compromisos de la Liga de Campeones y de LaLiga de por medio.

Por ello, aunque será un duelo apasionante y tenso, ninguno de los dos equipos podrá darlo todo por miedo a perder a otra estrella durante más tiempo del necesario. Así, salvo que sea absolutamente imprescindible, Lookman no estará disponible para enfrentarse al Barcelona.

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Es evidente que el rendimiento de Lookman ha caído desde su llegada al Atlético de Madrid procedente del Atalanta el invierno pasado. El extremo aterrizó en Madrid con muchas ganas de reivindicarse, y lo consiguió en sus primeros partidos, especialmente en la Copa del Rey y en la Liga de Campeones, donde se enfrentó al Barcelona y brilló.

Conviene recordar que el Atlético de Madrid eliminó al equipo de Flick de ambas competiciones el año pasado. En la decisiva derrota por 4-0 en el estadio Riyadh, en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, Lookman marcó un gol.

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Y en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, cuando el Atlético sufría y perdió 0-1 en casa pero se impuso 2-1 en el global de la eliminatoria, el nigeriano volvió a marcar, confirmando que es una auténtica pesadilla para el Barcelona.

Por lo tanto, aunque nadie se alegra de las lesiones de los jugadores, y no puede decirse que Flick esté contento, porque sin duda quieren ganar al mejor Atlético posible, la baja de Lookman para el partido del 2 de diciembre supone un gran alivio para el Barcelona.