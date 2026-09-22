No llegará al Clásico: ¿cuánto tiempo estará de baja Valverde tras su lesión ante el Atlético?

La derrota en el derbi no fue la peor noticia para el Real Madrid, sino lo que llegó 24 horas después: un golpe duro y directo en el corazón del centro del campo de José Mourinho, cuyo protagonista fue Kang In Lee y cuya víctima fue Fede Valverde.

Un escueto parte médico desde Valdebebas confirmó la catástrofe: un esguince de tercer grado y una larga ausencia que privará al conjunto blanco de una de sus armas más importantes en una de las etapas más cargadas de la temporada.

El parte médico: rotura completa y baja durante dos meses

El Real Madrid anunció oficialmente el alcance de la lesión mediante un comunicado directo y breve: "Tras las pruebas realizadas hoy por los servicios médicos del Real Madrid a nuestro jugador Fede Valverde, se le ha diagnosticado un esguince de tercer grado en su tobillo izquierdo, y su recuperación queda pendiente de evolución".

Y a pesar de la cautela del club a la hora de precisar la duración, la gravedad de la lesión es conocida médicamente según el diario español "Sport": un esguince de tercer grado significa una rotura completa o casi completa de los ligamentos del tobillo, y es una lesión cuyo tiempo de recuperación no baja de ocho semanas completas si el proceso de rehabilitación transcurre sin complicaciones.

Golpe de gracia para la temporada de Mourinho

Este diagnóstico pone fin a los planes del uruguayo a corto y medio plazo, ya que fue descartado de inmediato de la concentración de la selección de Uruguay durante el actual parón internacional.

Pero el verdadero precio lo pagarán el Real Madrid y Mourinho, pues la ausencia de 8 semanas significa:

El golpe del Clásico: se confirma oficialmente su baja para el esperado Clásico ante el Barcelona el próximo 25 de octubre en el Camp Nou, un partido en el que Mourinho contaba mucho para resolver la lucha por el liderato.

Un mes y medio de infierno: Valverde se perderá 7 partidos decisivos en LaLiga y dos encuentros de la fase de grupos de la Liga de Campeones, en un momento en el que la diferencia con el Barcelona, líder de la clasificación, empezaba a ampliarse.

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Mourinho pierde así a su jugador más versátil y polivalente en cuanto a posiciones, el pulmón que no se detiene en el centro del campo, el lateral y la banda, dejando un enorme vacío en un momento en el que el equipo no puede permitirse ningún nuevo revés.