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El presidente de LaLiga, Javier Tebas, se ha negado rotundamente a pedir disculpas al Real Madrid tras comparar las estrategias de comunicación del club con las del ministro de Propaganda nazi Joseph Goebbels. El dirigente del fútbol español ha rechazado las peticiones de dimisión inmediata y ha insistido en que sus polémicas declaraciones se malinterpretaron por completo.

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La amarga disputa se recrudece antes del Clásico

Tebas ha rechazado las exigencias de que abandone su cargo tras un agrio enfrentamiento con el Madrid. El dirigente del fútbol español provocó recientemente una indignación generalizada al comparar la estrategia de comunicación oficial del club con los métodos de propaganda utilizados por el ministro nazi Goebbels.

El duro cruce de declaraciones ha creado un ambiente muy enrarecido a pocos días de la gran cita del Clásico del domingo. La directiva del Real Madrid ya emitió un contundente comunicado en el que exigía su dimisión inmediata por esa comparación histórica tan polémica.

Tebas aclara sus polémicas declaraciones

Tebas se mantiene firme ante la creciente polémica e insiste en que el público malinterpretó ampliamente sus palabras. Está convencido de que no hizo nada malo al criticar el canal de televisión del Real Madrid. En declaraciones al medio francés L'Equipe, el presidente de la liga aclaró qué pretendía expresar con esa referencia. Recalcó que únicamente estaba valorando tácticas de comunicación televisiva, no acusando a nadie de compartir ideologías políticas.

«No llamé nazi a nadie, por supuesto», explicó Tebas. «Hablaba de una estrategia de comunicación. No veo por qué se me piden explicaciones por eso».

AI - Gemini

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Descarta el temor a sanciones oficiales

La situación se agravó rápidamente hasta suscitar preguntas sobre una posible intervención del Gobierno. Los periodistas preguntaron expresamente a Tebas si temía recibir una sanción oficial del Consejo Superior de Deportes de España. Tebas descartó de inmediato la posibilidad de ser sancionado formalmente por su valoración de la estrategia de comunicación. Sugirió que castigarlo por expresar su opinión crearía un doble rasero injusto en el país.

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«Me parecería inaudito», afirmó tajantemente Tebas cuando le preguntaron por la posibilidad real de recibir sanciones deportivas. «¿Entonces habría ciudadanos de primera y de segunda?».

La tensión alcanza su punto álgido antes del domingo

Este agrio cruce de declaraciones añade una enorme presión antes de un fin de semana crucial en el calendario del fútbol español. El Madrid saltará al campo el domingo para disputar el Clásico contra el Barcelona. Los aficionados al fútbol de todo el mundo centrarán ahora su atención en el esperado partido del fin de semana. Sin embargo, parece probable que las repercusiones políticas de esta disputa pública persistan mucho después del pitido final.