Compartir Sigue a GOAL en Google

Jamie Carragher cree que varias estrellas del Manchester United se sienten aliviadas en secreto de que Michael Carrick haya dejado fuera a Bruno Fernandes. El exdefensa sostiene que las constantes quejas sobre el terreno de juego del talentoso mediapunta han distanciado a sus compañeros y han creado un ambiente de división en el vestuario que el entrenador intenta solucionar desesperadamente antes de un duelo crucial hoy.

Anuncios

Carrick toma una decisión valiente

Tras la desastrosa derrota por 4-1 ante el Como en la Champions League entre semana, Fernandes criticó públicamente a Carrick y sus tácticas defensivas. Por ello, el entrenador le dejó fuera para el crucial partido contra el Bournemouth de hoy.

En Sky Sports, Carragher se pronunció sobre la polémica: «Es el mejor jugador del Manchester United, no podemos negarlo. Fue el Jugador del Año de la PFA el año pasado», señaló. «Carrick tenía que marcar una posición, creo que todos estamos de acuerdo en eso, pero los que han entrado necesitan conseguir un resultado».





Frustración en el vestuario

Carragher explicó por qué la ausencia de Fernandes podría beneficiar al Manchester United: «La esperanza es pensar: “¿Podría esto unirnos como grupo?”. Porque no hay duda de que, aunque sea el mejor jugador, habrá muchos en el Manchester United a los que no les guste jugar con él, ya que se pasa el tiempo levantando los brazos en señal de reproche hacia sus compañeros. Básicamente les está diciendo: “No sois lo bastante buenos para jugar conmigo”. Eso es lo que vemos a menudo de Fernandes cuando las cosas no le van bien al Manchester United».

Proteger la imagen del club

Carrick afirmó que dejó fuera al capitán por motivos «puramente futbolísticos», pero Carragher descartó por completo esa explicación. «Por desgracia para los aficionados, la mayoría de la gente en el fútbol miente fatal y, en ese puesto, desgraciadamente hay que mentir», señaló Carragher.

Anuncios Anuncios

«El entrenador no sale a decir lo que realmente piensa de sus jugadores, y los jugadores tampoco dicen lo que piensan de las tácticas del entrenador o de los equipos que ha elegido. Él ha salido y ha sido brutalmente sincero, y eso no se puede hacer. Todos lo sabemos. Es casi un código de conducta. Dentro de un club de fútbol, se intenta dar una imagen de que todo está mejor de lo que realmente está de puertas adentro. Así son las cosas».

Qué le espera al equipo

Carragher explicó qué debe hacer ahora el Manchester United: «Ojalá los jugadores de ese vestuario se mantengan unidos, porque eso es lo que necesitarán hoy. También necesitarán apoyo, porque la confianza está por los suelos. Tienen que empezar bien y disfrutar jugando juntos. Si las cosas no van bien o alguien falla un par de pases, deben permanecer unidos, seguir animándose y empujándose unos a otros». El Manchester United afronta ahora una enorme presión para mantenerse unido.