El exdirector deportivo de la DFB Sammer ve con ojo crítico las declaraciones de Klopp sobre la táctica del Bayern y el papel del delantero estrella Harry Kane. En el programa de Sky «Sammer & Basile – der Hagedorn-Talk», que se emitirá el martes a las 15.30 horas, el exfutbolista de 59 años dijo sobre Klopp: «Creo que tiene que aprender rápido. Y que ha subestimado en cierta medida el hecho de que ahora es seleccionador nacional. Hay mucha sensibilidad y susceptibilidad, también hacia él. Pero lo entenderá pronto».

El punto de partida fueron unas declaraciones de Klopp en las que afirmó: «Hasta hoy no he terminado de entender qué hace el Bayern sin balón y quiero seguir aprendiendo. A veces, un sistema híbrido. A veces, marcaje al hombre; otras, no. Luego, defensa en zona. Todavía estoy aprendiendo, por decirlo así».

Klopp también se mostró bastante escéptico porque el goleador del Bayern Harry Kane había ocupado a menudo una posición muy retrasada contra los Gunners: «Acaban de decir: “Hoy Harry Kane está en todas partes”. Con balón, eso me parece perfectamente bien. Pero cuando veo a Harry Kane en la última línea, y no en un bloque bajo, sino en la presión en el centro del campo, entonces...».

No desarrolló más esa idea, aunque añadió: «Pero no soy el papa del fútbol, todos pueden hacer lo que quieran. Aun así, sigo sin acabar de entenderlo».

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Mientras que el entrenador del Bayern, Vincent Kompany, no quiso comentarlo después del partido («No voy a decir nada al respecto. Siguiente pregunta»), varios exfutbolistas lanzaron duras críticas. Sammer señaló: «Creo que Jürgen sabrá valorar por sí mismo qué será realmente importante en el futuro y qué no. Hubo algunas cosas que no tenía necesidad de decir».

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Preguntado por si Klopp debería ser más reservado en sus declaraciones públicas de ahora en adelante, el campeón de Europa de 1996 respondió: «¡Absolutamente! No se hace ningún favor con eso. Pero puede soportarlo. Para él no es un problema. Tiene una personalidad fuerte y es una gran figura».

¿Cuándo son los próximos partidos de la selección alemana?

Klopp es seleccionador nacional desde hace pocos meses. Asumió el cargo en sustitución de Julian Nagelsmann tras el desastroso Mundial de la selección alemana en Estados Unidos, Canadá y México. Durante la fase final en Norteamérica, Klopp aún ejercía de comentarista televisivo en MagentaTV y causó revuelo entre otras cosas, con su comentario sobre Nagelsmann como «todavía seleccionador».

Este año, Klopp y su equipo aún tienen dos partidos internacionales en el calendario: en noviembre, Alemania se enfrentará a Serbia (13/11) y a Países Bajos (16/11) en la Nations League.