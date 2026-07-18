¡No jugó ni un minuto en el Mundial!... Comunicado urgente de Inglaterra sobre la estrella de los Tres Leones

Kobe Maino, centrocampista del Manchester United, se pierde el partido por el tercer puesto del Mundial 2026 entre Inglaterra y Francia por lesión. Así, termina su participación en el torneo sin haber jugado ni un minuto.

La selección inglesa informó: «Kobe Maino queda excluido del partido contra Francia debido a una lesión».

Thomas Tuchel, seleccionador inglés, hizo siete cambios para buscar el bronce tras la dramática derrota ante Argentina el miércoles.

Un Mundial sin jugar ni un solo minuto

El centrocampista del Manchester United regresa a Old Trafford sin haber jugado ni un minuto, pese a formar parte de la lista de 26 de Inglaterra, por delante de jugadores como Adam Warton (Crystal Palace) y Alex Scott (Bournemouth).

Se quedó en el banquillo ante Croacia, Ghana, Panamá, República Democrática del Congo, México, Noruega y Argentina, y ahora deberá esperar cuatro años para tener otra oportunidad de debutar en un Mundial.

Warnock critica duramente a Tuchel

Neil Warnock, exentrenador de la Premier League, criticó a Tuchel por ignorar al mediocampista del United cuando Inglaterra intentaba mantener su ventaja ante Argentina.

En talkSPORT afirmó: «Mayno era el jugador que necesitábamos en los últimos 25 minutos: tiene buena forma, mantiene la posesión y sabe correr con el balón».

Y añadió: «Eso no se le dice a la prensa, sino al propio jugador: “No estás entrenando bien, chico, ¿puedes mejorar tu rendimiento?”».

El Manchester United espera que esté bien.

El Manchester United, que perdió 1-0 ante el Wrexham en su primer amistoso de hoy, espera que Mayno no sufra una lesión grave.

La temporada pasada jugó 30 partidos con los “Diablos Rojos”, marcó un gol y dio tres asistencias, y se ganó la confianza del técnico Michael Carrick tras ser ignorado por su predecesor, Robin Amorim.

Los «Diablos Rojos» confían en que este jugador, muy querido por la afición, llegue en óptimas condiciones al debut liguero contra el Hull City el 22 de agosto.