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No jugó ni un minuto durante la pretemporada: el entrenador del Mónaco toma una decisión sobre Ansu Fati

Liverpool vs Mónaco
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El Mónaco lo compró al Barcelona

Ansu Fati, exjugador del Barcelona, fichado por el Mónaco de forma permanente este verano por 11 millones de euros, estuvo presente en el estadio de Anfield el domingo para asistir al partido amistoso entre el Liverpool y el Mónaco, pero Filipe Luis, actual entrenador del conjunto del Principado, no lo incluyó en la convocatoria.

Según el diario "Mundo Deportivo", tanto Ansu Fati (23 años) como Pogba (33 años) y Folarin Balogun (25 años) estuvieron en Anfield, pero solo para realizar algo de carrera antes del partido entre el Liverpool y el Mónaco.

Filipe Luis desea actuar con mucha cautela con Ansu Fati para protegerlo de posibles lesiones. El nuevo entrenador del Mónaco quiere que el delantero, que sufrió molestias musculares al inicio de la pretemporada, alcance de forma gradual el punto máximo de su forma física.

Por tanto, Ansu Fati no ha jugado ni un solo minuto en los partidos amistosos del Mónaco hasta ahora.

 Filipe Luis declaró que el exjugador del Barcelona sigue un programa de entrenamiento individual.

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El Mónaco busca asegurar que Ansu Fati, que marcó 12 goles con el equipo la temporada pasada (11 en la Ligue 1 y uno en la Liga de Campeones), esté listo para participar contra el Le Havre en el partido inaugural de la temporada 2026-2027 de la Ligue 1.

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