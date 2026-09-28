Un informe periodístico reveló la reacción de Cristiano Ronaldo tras el pitido final del partido entre Portugal y su anfitriona Noruega, ayer domingo, en la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA.

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo no jugó ni un solo minuto en el partido entre Noruega y Portugal en la Liga de Naciones, que su equipo ganó (1-2) por decisión de Jorge Jesus.

El técnico dijo antes del inicio del encuentro, justificando la presencia de Ronaldo en el banquillo: "Hoy es el tercer día. Ronaldo jugó cerca de 70 minutos en el partido contra Gales, y sentí que no podía ser titular en dos partidos consecutivos hoy".

Y añadió: "Queremos a Ronaldo en estos cuatro partidos, aunque sea solo por unos minutos, pero lo queremos en el campo".

Por su parte, el diario "Mundo Deportivo" señaló que, tras el pitido final, y mientras todos sus compañeros, titulares y suplentes, se dirigieron a las gradas del estadio de Olival, donde se encontraban sus aficionados, para agradecerles su apoyo y celebrar la victoria, Ronaldo se dirigió directamente al vestuario.

Este hecho resulta algo sorprendente, sobre todo porque Cristiano dio algunas señales positivas durante el partido, ya que se preocupó de saludar a los jugadores que fueron sustituidos en la segunda parte, especialmente a Gonçalo Ramos, que ocupó su lugar en el once inicial.

La última vez que Cristiano Ronaldo pasó 90 minutos en el banquillo con la selección portuguesa fue en junio de 2024, en un partido amistoso contra Croacia, disputado en el Estádio do Jamor de Lisboa como preparación para la Eurocopa.

En partidos oficiales, la última vez que se le dejó en el banquillo fue en la fase de grupos de la Eurocopa 2008, contra Suiza, cuando Portugal ya se había clasificado para la siguiente fase.