El veterano guardameta Vozinha, estrella de la selección de Cabo Verde y una de las grandes sorpresas del Mundial 2026, se prepara para vivir una nueva experiencia en su carrera, después de estar cerca de incorporarse al Colo-Colo chileno durante el actual periodo de fichajes.

Aníbal Mosa, presidente del Colo-Colo, anunció que el acuerdo con el guardameta de 40 años ya se ha cerrado, y aclaró que llegará a Chile durante los próximos días para someterse a las pruebas médicas, antes de ser presentado oficialmente como nuevo jugador del equipo.

Mosa declaró, según recogió la cadena francesa RMC : "Vozinha se convertirá en jugador del Colo-Colo. Llegará a Chile pronto, se someterá a las pruebas necesarias y luego será presentado oficialmente en el estadio Monumental".

Esto llega después de que el nombre de Vozinha se vinculara en el pasado reciente con un traspaso al Inter Miami estadounidense, para jugar junto a Lionel Messi.

Vozinha acaparó los focos durante el Mundial 2026 tras conducir a la selección de Cabo Verde a los octavos de final, el mejor logro en la historia del combinado, gracias a una serie de actuaciones destacadas, entre las que sobresalió el haber mantenido su portería a cero ante España en la fase de grupos, antes de que su equipo se despidiera del torneo por la mínima frente a Argentina tras la prórroga, con un resultado de (3-2).

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El guardameta, cuyo verdadero nombre es Josimar José Évora Dias, encierra una historia excepcional, pues no firmó el primer contrato profesional de su carrera hasta que cumplió los 26 años, después de pasar por varias experiencias en Chipre, Eslovaquia, Moldavia y Angola, antes de defender recientemente los colores del club portugués Chaves en la Segunda División.

El presidente del Colo-Colo aseguró que la contratación del guardameta se debió a razones deportivas, al afirmar: "Desde el punto de vista deportivo, Vozinha está en un estado excelente, y por eso decidimos incorporarlo".

Las ganancias del veterano guardameta no se limitaron al terreno de juego, ya que se convirtió en un fenómeno de masas durante el torneo, después de que sus llamativas actuaciones, junto al apoyo del célebre creador de contenido brasileño Casimiro, contribuyeran a aumentar su popularidad de forma enorme, pues su número de seguidores en Instagram pasó de cerca de 50.000 a casi 30 millones en apenas unas pocas semanas.