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El entrenador Fabian Hurzeler lamentó la falta de acierto de cara a portería después de que el Brighton empatara sin goles, contra pronóstico, en su visita al Jablonec en la Conference League. El decepcionante empate en la República Checa puso fin a la racha de seis victorias consecutivas que el equipo de la Premier League había encadenado esta temporada entre todas las competiciones.

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El técnico alemán lamenta la falta de acierto

Hurzeler admitió que su equipo, con numerosos cambios, estuvo por debajo de su nivel habitual después de no poder celebrar su partido número 100 al frente del equipo con una victoria en la República Checa. Tras marcar 22 goles en seis victorias consecutivas, el Brighton introdujo numerosos cambios después de golear el domingo por 5-0 al Crystal Palace en la Premier League. Georginio Rutter desperdició dos ocasiones en la primera parte después de haber firmado un doblete en el anterior partido europeo del equipo, antes de que se anulara por fuera de juego un remate de Malick Yalcouye en el minuto 50.

Los locales resisten y frustran a un Brighton dominante

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Aunque los visitantes no lograron abrir el marcador, el portero Bart Verbruggen tuvo que intervenir en los últimos minutos para detener los intentos de Jiri Slama y Vakhtang Tchanturishvili al contragolpe y mantener la portería a cero por quinto partido consecutivo en todas las competiciones.

En declaraciones a TNT Sports tras el pitido final, Hurzeler insistió en que sus jugadores deben ejecutar mucho mejor los fundamentos del juego en competición europea: «No jugamos a nuestro máximo nivel; Jablonec defendió bien, protegió bien el área y se movió bien en las transiciones. En conjunto, no es el resultado que queríamos, pero tenemos que seguir adelante.

»Si empatas 0-0, es que no has creado suficientes ocasiones; sin duda, tenemos que mejorar en eso. Tenemos que entender qué hace falta para jugar en esta Copa. Entender que tenemos que ser brillantes en los aspectos básicos. No estuvimos bien en lo básico y es algo que tenemos que mejorar».

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La falta de puntería empaña el dominio estadístico

El equipo de la Premier League dominó el partido en las estadísticas, con un 72,1 % de posesión, 63 entradas en el último tercio y 56 contactos con el balón dentro del área rival. Sin embargo, solo puso a prueba al portero local cuatro veces en sus 26 remates y registró una modesta cifra de 1,42 goles esperados ante una defensa disciplinada.

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Preguntado por qué sus delanteros tuvieron dificultades para generar ocasiones claras pese a tal dominio territorial, Hurzeler añadió: «Defendieron bien y nuestros centros no fueron adonde queríamos. Faltó precisión en la última acción; es algo que tenemos que mejorar.

»Cuanto más avanzó el partido, más espacios tuvieron para salir en transición. Intentamos apretar mucho para marcar el gol y, por supuesto, tuvieron espacios para contraatacar. En algunos momentos, tuvimos suerte.

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»Siempre aprendemos. Creo que es importante sacar conclusiones de este partido y mejorar en el siguiente. No hay tiempo para lamentarse demasiado; tenemos que centrarnos en el próximo partido».

La visita a Anfield pone a prueba su buen momento en la Premier League

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El Brighton debe dejar atrás cuanto antes la frustración europea del jueves, ya que vuelve a casa para retomar este fin de semana su destacada campaña en la competición nacional. Actualmente tercero en la clasificación de la Premier League, el equipo de Hurzeler afronta una complicada visita a Anfield para medirse al Liverpool en el partido del domingo, correspondiente a la octava jornada. El regreso de los titulares habituales que descansaron debería dar al Brighton mucha más eficacia en el último tercio del campo en Merseyside.