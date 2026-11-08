El portugués José Mourinho, director técnico del Real Madrid, lanzó un nuevo ataque contra LaLiga por la acumulación de partidos y el encadenamiento de enfrentamientos en un corto periodo de tiempo, al considerar que sus jugadores disputaron un "maratón" de encuentros, con viajes intensos y escasos periodos de recuperación. Sin embargo, el calendario del conjunto blanco y los compromisos propios del estadio Santiago Bernabéu plantearon interrogantes sobre la naturaleza de esta queja y hasta qué punto tiene en cuenta las circunstancias de los rivales.

El diario español "Sport" señaló que la protesta de Mourinho tras la victoria sobre el Valencia en el estadio de Mestalla no abordó todos los aspectos del calendario del Real Madrid, en especial los compromisos del estadio Santiago Bernabéu para albergar eventos ajenos al fútbol, además de las circunstancias a las que se enfrentaron los equipos rivales durante el mismo periodo.

El entrenador portugués dijo, en respuesta a una pregunta sobre el mensaje que desea trasladar a los responsables de LaLiga: "Debo ser humilde porque ellos tienen el poder. Espero que no vuelvan a bromear con nosotros. Nuestros jugadores no están aquí ahora para jugar con sus selecciones nacionales; esto ha sido un maratón", en alusión a la acumulación de partidos a la que se vio sometido el equipo.

La queja de Mourinho coincidió con la celebración en el estadio Santiago Bernabéu de un partido de la liga de fútbol americano entre los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons, en el segundo encuentro oficial de la competición que se disputa en suelo español, lo que reabrió el debate sobre el impacto de los eventos ajenos al fútbol que acoge el estadio en las fechas de los partidos del Real Madrid.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, había criticado anteriormente las peticiones del Real Madrid relativas a modificar las fechas de sus partidos para dar cabida a la celebración de otros eventos en su estadio, exigiendo al club que revele el número de cambios que solicitó, los que la liga aprobó y hasta qué punto atendió sus necesidades, subrayando que las modificaciones aceptadas también deben entrar en las cuentas.

El Real Madrid disputó 4 partidos consecutivos fuera de su estadio, que comenzaron con el enfrentamiento ante el Barcelona en el Clásico el 25 de octubre, después el Racing de Santander el 1 de noviembre, y el Olympiacos en Atenas el 4 de noviembre, antes del duelo frente al Valencia el día 7 del mismo mes.

El intervalo entre el inicio de los partidos de Santander y Atenas fue de 74 horas y media, mientras que alcanzó las 74 horas y cuarto entre los enfrentamientos de Atenas y Valencia, periodos que incluyen el tiempo de viaje y preparación, y que no reflejan necesariamente la duración real de recuperación de los jugadores.

Mourinho explicó que la falta de tiempo entre los partidos supuso una carga para su equipo, señalando que la expedición del Real Madrid regresó de Grecia a las tres de la madrugada, y que los jugadores se vieron obligados a pernoctar en la ciudad deportiva de Valdebebas para disponer del tiempo necesario de descanso.

Pero la comparación con el calendario del Racing de Santander revela otra cara de la crisis, ya que el conjunto cántabro disputó un partido de la Copa del Rey ante el Ribadesella el jueves 29 de octubre, antes de recibir al Real Madrid el domingo 1 de noviembre, con un intervalo de tan solo 67 horas y 15 minutos entre el inicio de ambos partidos.

Mourinho había criticado la celebración del partido de Santander el domingo, afirmando que LaLiga le había hecho a su equipo un "regalo" al disputar el partido en esa fecha, y exigiendo modificar la fecha del duelo ante el Valencia, que se celebró el sábado.

Sin embargo, trasladar el partido entre el Santander y el Real Madrid al sábado, manteniendo el mismo horario, habría dejado al conjunto cántabro tan solo 43 horas y 15 minutos antes de su partido de Copa, lo que lo habría colocado ante una presión mayor.

El Racing, en el marco de sus preparativos para el enfrentamiento ante el Real Madrid, convocó a 10 jugadores del filial para disputar el partido de Copa, ante la falta de tiempo entre ambos compromisos.

El Real Madrid no fue el único equipo que se enfrentó a una serie de partidos y desplazamientos encadenados, ya que el Barcelona disputó 3 encuentros fuera de casa en una sola semana, ante el Galatasaray el 13 de octubre, el Real Betis el 17 de octubre, y el Paris Saint-Germain el 20 de octubre, desplazándose entre Estambul, Sevilla y París.

El intervalo entre los partidos del Barcelona ante el Betis y el Paris Saint-Germain fue de 74 horas y media, mientras que la diferencia entre el inicio del primer y el tercer partido de su serie fue mayor que la de la serie de partidos del Real Madrid entre Santander, Atenas y Valencia en unas 19 horas y 15 minutos, pese a la diferencia en las circunstancias de los viajes y las competiciones.

Asimismo, los equipos que participan en la Europa League se enfrentaron a presiones similares, ya que el Celta de Vigo jugó ante el Celtic escocés el jueves 22 de octubre, antes de recibir al Real Betis el domingo 25 de octubre, con un intervalo de 68 horas y 15 minutos, pese al regreso del equipo de un viaje europeo fuera de casa.

En cambio, al Real Madrid le espera una serie de partidos consecutivos en el estadio Santiago Bernabéu tras el parón internacional, ante el Celta de Vigo, el PSV Eindhoven y el Deportivo Alavés, los días 21, 24 y 28 de noviembre, lo que coloca al Real Madrid ante un periodo cargado de partidos sin necesidad de desplazarse entre estadios.

Estas comparaciones ponen de relieve las complejidades del calendario de competiciones español, ante el solapamiento de los compromisos nacionales, continentales y los eventos celebrados en los estadios. Y mientras Mourinho exige más tiempo para la recuperación y la modificación de las fechas de los partidos, la presión del calendario no se limita únicamente al Real Madrid, sino que se extiende también a sus rivales, aunque difiera la naturaleza de las circunstancias y los periodos de tiempo disponibles para cada equipo.