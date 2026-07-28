«Leroy es uno de los últimos a los que se puede elegir como chivo expiatorio. En cada partido ha intentado darlo todo y ha hecho muchísimo por ello», defendió Buruk a su pupilo en una entrevista con Sky.

Criticar a Sané se ha convertido «por desgracia casi en una moda», siguió quejándose el técnico del Galatasaray. «Sinceramente, incluso me parece casi un poco gracioso que ahora conviertan a Leroy Sané en el chivo expiatorio. No hizo un mal Mundial».

A pesar de una primera temporada irregular en Estambul, el exseleccionador Julian Nagelsmann había depositado toda su confianza en Sané en el Mundial de Norteamérica. Tras la baja por lesión de la joya del Bayern Lennart Karl, Sané fue fijo en el extremo derecho y disputó los cuatro partidos del torneo como titular.

De vuelta en Galatasaray: Leroy Sané ha digerido bien el fiasco del Mundial

Su único gran momento fue su tempranero gol para adelantar a su equipo en la derrota por 1-2 ante Ecuador en el cierre de la fase de grupos; por lo demás, Sané decepcionó igual que gran parte de sus compañeros. Alemania cayó de forma totalmente sorprendente ya en los dieciseisavos de final ante Paraguay, y Nagelsmann dimitió pocos días después.

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Al parecer, Sané ya ha digerido bien el golpe del Mundial, como subrayó Buruk: «Tengo que mencionar especialmente que Leroy ha vuelto de las vacaciones muy, muy positivo. Se siente muy a gusto dentro del grupo», dijo el técnico de 52 años. «Ahora estamos recuperando su forma física y nos alegramos de poder volver a trabajar con él en la nueva temporada».

¿Sigue contando Leroy Sané para la selección alemana con Jürgen Klopp?

Sané había llegado el verano del año pasado al Galatasaray procedente del Bayern de Múnich como agente libre, pero hasta ahora solo ha cumplido de manera puntual con las altas expectativas en el campeón turco. Firmó siete goles y nueve asistencias en 43 partidos entre todas las competiciones, aunque por momentos no fue titular fijo. La próxima temporada de la Süper Lig comenzará para el vigente campeón el 14 de agosto con un partido en casa ante el Corum FK.

Queda por ver si Sané bajo las órdenes del nuevo seleccionador Jürgen Klopp volverá a desempeñar un papel en la selección alemana. Hasta la fecha, el jugador de 30 años, cuyo contrato con el Galatasaray se extiende hasta 2028, ha disputado 80 partidos internacionales (18 goles).