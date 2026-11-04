Maher Carrizo considera que no tuvo una oportunidad justa en el Ajax. Así lo cuenta el delantero cedido al FC Copenhague al medio danés TV2 Sport.

Carrizo llegó a Ámsterdam a principios de 2026 por seis millones de euros, pero su fichaje no ha resultado un éxito rotundo. Según el argentino, necesita tiempo, pero el Ajax decidió cederlo al FC Copenhague. Eso no formaba parte de sus planes cuando se trasladó a Europa.

«Fue una época difícil para mí no poder jugar», recuerda Carrizo sobre sus comienzos en el Ajax. «Pero sabía que no se debía a mi nivel futbolístico, sino al idioma y a mi dominio limitado del inglés».

A Carrizo le costó adaptarse a Ámsterdam, pero aun así esperaba poder mostrar más sus cualidades sobre el césped. «No sentí realmente que me dieran la oportunidad de demostrar lo que podía hacer», cuenta. «Eso me frustraba y me entristecía, porque había venido aquí con muchas ganas de mostrar lo que valgo, pero luego no tuve esa oportunidad».

Ahora le toca a Carrizo demostrar que el Ajax se equivocó al cederlo, pero, por el momento, el extremo también lo está pasando especialmente mal en Copenhague. El mes pasado, el entrenador Bo Svensson llegó incluso a apartarlo de la convocatoria después de que llegara tarde al entrenamiento.

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«No fue porque hubiera hecho algo malo a propósito ni porque hubiera salido de fiesta. Simplemente había consultado mal el calendario del club», explica. «Usamos una aplicación para estar al tanto de esas cosas y todavía no entendía del todo cómo funcionaba, así que vi el horario de la semana siguiente».

«En Argentina quizá te multan si llegas tarde, pero entrenas con normalidad. Aquí, en Europa, es diferente. Llegué tarde, me echaron del entrenamiento y eso tuvo consecuencias para los partidos. Pero, por supuesto, tengo que aprender de ello. Creo que no tardaré mucho en volver al nivel que sé que puedo alcanzar», afirma con optimismo.