Una situación que provoca malestar en el jugador clave. Tras el empate sin goles contra el SV Elversberg, el profesional danés-turco lanzó duras críticas por la contención de la directiva del club.

"No he oído absolutamente nada del club. Ya veremos qué pasa al final. Cuando mi contrato expire, sé una cosa: no me quedaré sin club. No me genera ningún estrés", explicó el diestro de 1,88 metros.

Lo que especialmente no le sienta bien al veterano es la comparación con otros jugadores de la plantilla. Mientras que varios compañeros han sido renovados recientemente, el jefe de la defensa sigue esperando en vano una señal de la cúpula del Schalke.

"Por supuesto que estoy un poco decepcionado cuando veo que mis compañeros, con buenas actuaciones, reciben nuevos contratos y yo, como líder del equipo, sigo sin uno nuevo. Pero me centro en los partidos y en lograr la permanencia al final de la temporada", explicó el jugador de 29 años.

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¿Cómo reaccionó el Schalke 04 a las críticas de Hasan Kurucay?

Por su parte, en el bando de los Knappen intentan rebajar la tensión. El director deportivo Frank Baumann reaccionó en declaraciones a Bild a las palabras del central e intentó restar dramatismo al asunto. "Hasan es alguien que lleva más de un año rindiendo a un nivel realmente bueno, estamos muy satisfechos con él y con su evolución. En las renovaciones teníamos otras prioridades al principio, eso es cierto, pero estamos tranquilos y nos sentaremos con Hasan y su agente cuando llegue el momento", dijo Baumann.

El balance deportivo de Kurucay respalda sus exigencias. Desde hace más de un año, el defensor figura entre los hombres más fiables de la plantilla del Gelsenkirchen y se ha convertido en un factor importante. No hay ninguna duda de que el Schalke depende de la solidez del central en la lucha por la permanencia.

A pesar del retraso actual, las opciones de que siga no son malas en principio. Según WAZ, Kurucay sigue sintiéndose muy a gusto en el Schalke 04. Sin embargo, ahora la pelota está en el tejado de la cúpula de Gelsenkirchen, que debe buscar cuanto antes una conversación con el defensor y sus representantes para evitar una salida a coste cero el próximo verano.