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Karim Malim
Traducido por

"No hay tiempo para hablar": el Milan toma una decisión sorpresiva antes del duelo ante el Atalanta

AC Milán vs Atalanta
AC Milán
Atalanta
Serie A
R. Amorim
Italia
Portugal

Un mensaje claro antes de la serie de enfrentamientos

En un paso que refleja la magnitud de las presiones que impone un calendario de partidos saturado, el Milan decidió sacrificar sus compromisos con los medios para dar a sus jugadores y a su cuerpo técnico más tiempo de preparación para los próximos retos, después de cancelar la conferencia de prensa de su entrenador Ruben Amorim antes del enfrentamiento ante el Atalanta en la Serie A.

El Milan anunció la cancelación de la tradicional conferencia de prensa del técnico portugués Ruben Amorim, que estaba prevista antes del duelo contra el Atalanta, el domingo por la noche, en el estadio de San Siro, dentro de la competición de la Serie A.

La decisión llegó justo después del regreso del equipo desde Austria, tras derrotar al Salzburgo (4-0) en la Europa League, ya que el cuerpo técnico prefiere centrarse en la preparación del partido, especialmente después del empate ante el Sassuolo. Está previsto que Amorim dirija la única sesión de entrenamiento del equipo el sábado, antes del esperado encuentro.

Según el sitio francés "Foot Mercato", citando a medios italianos, la decisión podría repetirse la próxima semana, ante la acumulación de partidos. Y es que el Rossoneri se prepara para viajar a Inglaterra para enfrentarse al Bournemouth en la Europa League, antes de regresar a Milán al día siguiente, de cara a su desplazamiento a Udine.

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18 oct 2026

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Con el escaso tiempo entre los encuentros, el cuerpo técnico da prioridad a la recuperación física, a la gestión del esfuerzo de los jugadores y a los entrenamientos en el campo, en detrimento de las apariciones mediáticas, en un intento de mantener al equipo en condiciones durante esta etapa cargada de la temporada.

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Inter MilánInter MilánINT
6510188+1016
W
D
W
W
W
2
LazioLazioLAZ
6510114+716
W
W
D
W
W
3
RomaRomaROM
6420143+1114
D
D
W
W
W
4
FrosinoneFrosinoneFRC
7412139+413
W
L
W
D
W
5
CagliariCagliariCGL
641163+313
D
W
W
W
L
6
AC MilánAC MilánMIL
6330115+612
D
W
D
D
W
7
SSC NápolesSSC NápolesNAP
7322106+411
D
W
D
W
L
8
JuventusJuventusJUV
632195+411
D
W
L
D
W
9
ComoComoCOM
632196+311
D
L
W
W
W
10
AtalantaAtalantaATA
63038809
W
L
L
L
W
11
SassuoloSassuoloSAS
72231214-28
L
D
L
W
D
12
TorinoTorinoTOR
621379-27
W
D
L
W
L
13
LecceLecceLEC
6204612-66
L
L
W
L
L
14
BolognaBolognaBOL
612357-25
W
D
L
D
L
15
UdineseUdineseUDI
6114913-44
L
L
L
L
W
16
MonzaMonzaMON
6114915-64
L
W
L
D
L
17
GénovaGénovaGEN
6114511-64
W
L
D
L
L
18
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
6114410-64
L
W
L
D
L
19
FiorentinaFiorentinaFIO
6114714-74
L
D
W
L
L
20
VeneziaVeneziaVEN
7016516-111
D
L
L
L
L
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