En un paso que refleja la magnitud de las presiones que impone un calendario de partidos saturado, el Milan decidió sacrificar sus compromisos con los medios para dar a sus jugadores y a su cuerpo técnico más tiempo de preparación para los próximos retos, después de cancelar la conferencia de prensa de su entrenador Ruben Amorim antes del enfrentamiento ante el Atalanta en la Serie A.

El Milan anunció la cancelación de la tradicional conferencia de prensa del técnico portugués Ruben Amorim, que estaba prevista antes del duelo contra el Atalanta, el domingo por la noche, en el estadio de San Siro, dentro de la competición de la Serie A.

La decisión llegó justo después del regreso del equipo desde Austria, tras derrotar al Salzburgo (4-0) en la Europa League, ya que el cuerpo técnico prefiere centrarse en la preparación del partido, especialmente después del empate ante el Sassuolo. Está previsto que Amorim dirija la única sesión de entrenamiento del equipo el sábado, antes del esperado encuentro.

Según el sitio francés "Foot Mercato", citando a medios italianos, la decisión podría repetirse la próxima semana, ante la acumulación de partidos. Y es que el Rossoneri se prepara para viajar a Inglaterra para enfrentarse al Bournemouth en la Europa League, antes de regresar a Milán al día siguiente, de cara a su desplazamiento a Udine.

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Con el escaso tiempo entre los encuentros, el cuerpo técnico da prioridad a la recuperación física, a la gestión del esfuerzo de los jugadores y a los entrenamientos en el campo, en detrimento de las apariciones mediáticas, en un intento de mantener al equipo en condiciones durante esta etapa cargada de la temporada.