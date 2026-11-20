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La etapa del argentino Mauricio Pochettino al frente del Manchester United arranca en un ambiente cargado de desafíos y en un momento que no permite demasiados experimentos ni perder el tiempo, después de que el equipo se haya visto en una situación muy complicada, cerca de los puestos de descenso de la Premier League.

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El nuevo entrenador no tuvo que esperar mucho para encontrarse ante una de las pruebas más difíciles posibles, ya que el Manchester United se prepara para medirse a su eterno rival, el Liverpool, el próximo domingo en Anfield, en la undécima jornada de la Premier League.

En su primera rueda de prensa desde que asumió el cargo, Pochettino reveló el entusiasmo con el que afronta su nueva aventura y la naturaleza del intenso trabajo que ha iniciado desde su llegada.

También abordó su visión para reconstruir el equipo, su postura sobre el capitán Bruno Fernandes y los retos que aguardan al vestuario, además de su opinión sobre el estado físico de los jugadores y el nivel de confianza dentro del grupo.

Pochettino comenzó su intervención disculpándose por el retraso en comparecer ante los medios, y explicó que el cuerpo técnico no había dejado de trabajar hasta el último momento: «Pedimos disculpas por el retraso. Hemos estado entrenando hasta ahora mismo y ni siquiera hemos tenido la oportunidad de ducharnos».

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Sobre su llegada al banquillo del Manchester United y si había estado cerca del cargo en ocasiones anteriores, el técnico argentino explicó: «No sé si estuvimos cerca de entrenar al equipo en el pasado o no, pero lo importante es que ahora estamos aquí y sentimos una gran ilusión por estar en este club increíble».

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Pochettino admitió que los primeros días han sido muy ajetreados, mientras intenta conocer los detalles del club, de los jugadores y del personal, además de preparar el esperado duelo ante el Liverpool.

Y añadió: «Estamos felices de estar aquí, pero hemos estado muy ocupados adaptándonos durante los últimos días. Creo que estamos en una carrera contrarreloj para llegar a un estado que nos permita competir ante el Liverpool».

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El entrenador desveló la presión que vive desde su llegada: «Duermo entre tres y cuatro horas al día. Necesito conocer a cada persona dentro del club, porque queremos tener impacto y aportar algo positivo, y crear las condiciones adecuadas para que nuestros talentosos jugadores puedan brillar».

Una nueva construcción sin tocar la identidad del Manchester United

El nuevo técnico habló de su visión del proyecto que quiere levantar en Old Trafford, y subrayó que su misión no se limita a mejorar los resultados de forma temporal, sino que se extiende a desarrollar a los jugadores y encontrar la mejor manera de sacar lo mejor de ellos.

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«Llegamos con una visión que apunta a construir algo desde cero. Hemos encontrado personas que nos apoyan muchísimo dentro del club, lo que ha facilitado el proceso de adaptación», afirmó.

Añadió que hablar de la cultura del club exige tener en cuenta su historia y su arraigada identidad: «La cultura y la identidad del Manchester United ya existen. Es un club con una historia repleta de años maravillosos, y es difícil encontrar otro club de su tamaño».

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«Tenemos que tener una mentalidad abierta, dar lo máximo para ofrecer un rendimiento sólido y trabajar para convencer a los jugadores de que adopten nuestro enfoque. Esa es nuestra misión», prosiguió.

Al hablar de la magnitud del reto que le espera, Pochettino insistió en que no quiere ocuparse de lo que ocurrió antes de su llegada, ya que considera que el momento actual exige centrarse únicamente en el futuro.

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«No pienso mucho en el pasado; se trata de construir aquí nuestro propio enfoque. Por supuesto, sentimos el apoyo del club y ya hemos empezado a trabajar. El pasado no nos va a ayudar en nada, y pensar en lo que pasó ayer no sirve de nada. Hemos hablado con los jugadores y lo más importante ahora es centrarse en el siguiente paso», declaró.

Recalcó que la prioridad es ayudar al grupo a ofrecer su mejor nivel: «Sentimos el apoyo y vamos a trabajar muy duro para ayudar a los jugadores a dar su mejor rendimiento. Esa es nuestra prioridad».

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Bruno Fernandes, en el centro del proyecto, y una postura ambigua sobre su renovación

El capitán portugués Bruno Fernandes recibió una atención especial durante la rueda de prensa, después de que se le preguntara a Pochettino por su papel dentro del equipo y su influencia en la próxima etapa.

El técnico argentino elogió el compromiso de los jugadores desde su llegada y destacó la importancia del capitán portugués, aunque insistió al mismo tiempo en que todos los miembros del grupo deben sentirse valorados dentro del nuevo proyecto.

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«Creo que el compromiso de todos los jugadores ha sido increíble desde el primer día. Bruno es nuestro capitán y un jugador muy importante, pero todos los jugadores deben sentirse importantes», dijo.

Pochettino reveló que mantuvo una larga reunión con la plantilla para conocer a los jugadores y escuchar sus ideas: «Hablamos ayer y pasé tres horas en mi despacho conversando con todos los jugadores. Algunos lesionados no estuvieron en la reunión, pero hablaré con todos en los próximos días».

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Cuando se le preguntó por el futuro del contrato de Fernandes, el entrenador prefirió aplazar el asunto y se limitó a decir: «Tendremos tiempo para hablar de lo que me has preguntado».

El vestuario responde y Pochettino busca recuperar la confianza

En cuanto al ambiente en el vestuario, Pochettino explicó que comprender la naturaleza y la identidad del club es el primer paso para cualquier entrenador que asume el cargo, y señaló que ha percibido un deseo real en los jugadores de cambiar la imagen y mejorar los resultados.

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«Nuestra misión es adaptarnos y seguir adelante. Lo más importante al llegar a un club nuevo es entender su cultura y su identidad. Somos plenamente conscientes de lo que este club significa para todos», afirmó.

Añadió que los jugadores son conscientes de la responsabilidad que recae sobre sus hombros, no solo con el club, sino también ante la afición, sus familias y sus amigos, y aseguró que ha percibido en ellos un compromiso claro desde el inicio del trabajo.

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El entrenador se refirió también a la crisis de confianza que puede afectar a los jugadores cuando los resultados no acompañan, y consideró que la llegada de un nuevo cuerpo técnico puede dar al grupo un impulso anímico diferente.

«Es normal que la confianza baje cuando no ganas partidos. Creo que los jugadores necesitan percibir algo nuevo por nuestra parte, y eso es lo que suele ocurrir cuando llega un nuevo cuerpo técnico», explicó.

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«He notado en ellos una buena respuesta y una buena acogida en los últimos dos días. Al final del entrenamiento de hoy les di las gracias por el esfuerzo realizado, y eso es positivo. Ahora tenemos que asentar nuestros principios y aplicar nuestra filosofía. El equipo tiene la calidad necesaria y necesitamos liberar todo su potencial», continuó.

Plenos poderes y un mensaje sobre la condición física

Pochettino no pasó por alto la cuestión de sus competencias en el Manchester United, después de que surgieran preguntas sobre su papel en la toma de decisiones deportivas y administrativas relacionadas con el equipo.

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El técnico aseguró que mantendrá el control técnico total, desde la elección de la convocatoria y el once inicial hasta los cambios, y señaló que en el futuro aspira a participar en las decisiones clave que afectan al equipo.

«A lo largo de mi carrera siempre he sido entrenador, director técnico o mánager del equipo, así que no hay un cambio sustancial en mi función. Como director técnico, seré la persona que decida la convocatoria para el partido del domingo, elija a los 11 jugadores titulares y haga los cambios», dijo.

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«Sé que en el futuro querré participar en todas las decisiones importantes que afecten al equipo. Al fin y al cabo, el Manchester United es un club de fútbol», añadió.

Sobre el estado físico de los jugadores, Pochettino respondió con cautela y se negó a emitir juicios precipitados o a evaluar al grupo al margen de las circunstancias por las que ha pasado.

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«Hemos encontrado un grupo de jugadores, les hemos presentado nuestra filosofía de juego y han asumido la idea de ser valientes, pero no me gusta entrar en este tipo de debates. No podemos analizar las cosas fuera de contexto ni hablar de datos sin entender las circunstancias que los rodean», señaló.

Y matizó: «Tengo que ser sincero: a veces los datos reflejan lo que realmente se puede ver en el terreno de juego. Pero no estamos aquí para criticar a nadie ni para señalar lo negativo, sino para trabajar codo con codo con el club y construir».

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Pochettino cerró su intervención subrayando que el momento de su llegada no puede juzgarse de antemano, y recordó un consejo de su padre que le acompaña desde niño: «Nunca se puede saber con certeza; los tiempos mandan y el fútbol sigue siendo fútbol. Aprendí una lección siendo muy joven, cuando mi padre me aconsejó estar siempre preparado, porque nunca sabes cuándo te llegará la oportunidad de tu vida».