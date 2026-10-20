No hay nadie peor que él: el Barcelona, solo en una casilla negra de la Champions League

El Barcelona registró un dato negativo sin precedentes en la Liga de Campeones, tras encajar un gol del Paris Saint-Germain en el minuto 38, mediante un disparo desde fuera del área ejecutado por Désiré Doué.

Con este gol, la portería del Barcelona recibió al menos un tanto en 18 partidos consecutivos, consolidando así el conjunto francés el complejo de la portería a cero de los catalanes en el torneo continental.

Según una estadística publicada por la cuenta Mister Chip a través de X, el Barcelona se convirtió en el club español con la peor racha defensiva de la historia de la Liga de Campeones.









Asimismo, la cuenta Stats du Foot señaló que el conjunto catalán firmó su peor racha defensiva en el torneo.

El Villarreal se sitúa por detrás del Barcelona, ya que su portería fue batida a nivel continental en 14 partidos consecutivos entre 2008 y 2021.

La última vez que el Barcelona mantuvo su portería a cero en la Liga de Campeones fue el 9 de abril de 2025, cuando venció al Borussia Dortmund por cuatro goles a cero.

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