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El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, elogió a Jude Bellingham tras la victoria a domicilio en la Champions League.

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El inglés había marcado el empate provisional a 1-1 en la victoria por 3-2 ante el AEK de Atenas: remató de tacón un centro de Marc Cucurella. Con su gol y una gran actuación, Bellingham se ganó un elogio especial del entrenador Mourinho: «Es único, es extraordinario», afirmó el portugués, según el diario deportivo español Marca.

Mourinho fue aún más lejos: «No hay ningún centrocampista en el mundo como él. Trabaja, tiene calidad: es excelente», dijo el entrenador del Real Madrid. El artífice de la victoria en Grecia fue finalmente Fede Valverde, que en el minuto 92 colocó el balón en el palo largo para establecer el 3-2 definitivo.

Bellingham ya es uno de los favoritos de la afición en Madrid por su entrega. Además, la directiva del club habría valorado muy positivamente que el exjugador del Dortmund aplazara al verano una operación de hombro prevista para poder jugar con dolor para el Real Madrid en el tramo final de la pasada temporada.

El entrenador Mourinho también dejó claro recientemente que tiene a Bellingham en alta estima. Después de que se anunciara que Harry Kane, del Bayern de Múnich, había recibido el Balón de Oro como mejor jugador del mundo, el técnico del conjunto madrileño examinó con atención los demás puestos de la clasificación y dijo: «En cuanto a la votación del Balón de Oro, lo que más me sorprendió fue la posición de Jude Bellingham. Quedó undécimo. No quiero hacer más comentarios al respecto». Así quedó claro que esperaba verlo mucho más arriba.

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Bellingham llegó al Real Madrid procedente del BVB en 2023 por un traspaso de 127 millones de euros. Esta temporada suma cinco goles y cuatro asistencias con el conjunto blanco en 15 partidos oficiales entre todas las competiciones.