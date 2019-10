¿No hay más lugar para los históricos? Scaloni avisó que "el grupo ya está bastante consolidado"

El entrenador de la Selección argentina adelantó que los amistosos frente a Alemania y Ecuador serán los últimos en los que probará futbolistas.

Si algo caracterizó desde el comienzo al ciclo de Lionel Scaloni en la Selección argentina fueron las constantes pruebas de futbolistas que realizó el entrenador, que ya lleva convocados 68 jugadores diferentes en apenas un año de gestión. Sin embargo, después de mucho experimentar, tras la el entrenador ya parece haber encontrado finalmente la base de su equipo titular y ahora decidió que es tiempo de encontrar estabilidad.

Por eso, en la previa de los amistosos frente a y , en diálogo con la cuenta oficial de Twitter de la Selección el DT adelantó: "Esta es la última fecha en la que podemos intentar ver algún que otro jugador. El grupo ya está bastante consolidado, tenemos una base establecida". De esta manera, pareció comenzar a cerrar las puertas a las pruebas masivas y ¿a los históricos que están afuera?

Si bien Scaloni nunca descartó a nadie, lo cierto es que jugadores como Ángel Di María y Sergio Agüero parecen estar cada vez más afuera del combinado nacional. Fideo fue una fija para el técnico durante la primera parte del ciclo, pero su mala Copa América lo dejó afuera de las últimas dos convocatorias y hoy su lugar está ocupado. El Kun, en tanto, sólo fue citado por el DT para el certamen continental y aunque rindió bien en , nunca fue llamado siquiera a un amistoso.

"Hay jugadores que no pudieron venir, pero estamos contentos. Por una cosa u otra no pudimos terminar de consolidar el grupo en esta fecha, pero esperamos poder ver a los chicos que hemos traído", explicó el entrenador. De esta manera, queda claro que la base ya está y sólo hay que sumarle a Lionel Messi, que regresará en noviembre tras cumplir la suspensión impuesta por CONMEBOL. ¿Para el resto ya no hay lugar?