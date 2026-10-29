No hay mal que por bien no venga: el golpe del Al-Hilal libra a Inzaghi del dolor de cabeza de Al-Dawsari

La lesión del brasileño Gabriel Martinelli, extremo del Al Hilal, podría suponer una mala noticia para la afición del equipo, pero al mismo tiempo podría brindarle al italiano Simone Inzaghi la oportunidad de resolver un dilema táctico largamente esperado, antes del esperado duelo ante el Al Fateh en la Roshn Saudi League.

El Al Hilal se prepara para enfrentarse al Al Fateh, a las nueve de la noche del próximo sábado, en el marco de la jornada 12 de la Roshn Saudi League, en medio de las previsiones de que continúe la ausencia de Martinelli por lesión, frente al regreso del neerlandés Sommerville al once titular, tras haberse perdido el último duelo ante el Al Shamal catarí por sanción.

Pese al impacto previsto por la ausencia de Martinelli, estas bajas podrían beneficiar a Salem Al Dawsari, capitán del Al Hilal, que se perfila como candidato a regresar al once titular en las competiciones locales, por primera vez en 163 días, en una oportunidad que podría reorganizar las opciones ofensivas de Inzaghi.

El duelo ante el Al Feiha en la última jornada de la liga de la temporada pasada, el 21 de mayo, fue la última aparición como titular de Salem a nivel local, antes de ausentarse de ocho jornadas ligueras, que incluyeron los partidos del Al Faisaly, el Al Feiha, el Al Ahli, el Al Shabab, el Neom, el Al Taawoun y el Al Ittihad, además del duelo ante el Al Raed en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

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Tras su regreso a los terrenos de juego, el técnico italiano se limitó a conceder a Salem minutos limitados en los duelos ante el Al Hazm y el Al Qadisiyah, ya que disputó un minuto frente al primero y dos minutos ante el segundo, en el marco de su reincorporación gradual al ambiente de la competición, antes de recibir una oportunidad mayor ante el Al Shamal catarí.

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Al Dawsari, de 35 años, disputó el duelo ante el Al Shamal en el marco de la tercera jornada de la Liga de Campeones de Asia Elite, el pasado lunes, y logró marcar el único gol del Al Hilal, pese a la derrota del equipo por 1-3, enviando un mensaje positivo sobre su puesta a punto y su capacidad para aportar en ataque.

La lesión de Martinelli podría brindarle al capitán del Al Hilal la oportunidad de regresar al once titular ante el Al Fateh, especialmente con la necesidad del equipo de contar con opciones ofensivas capaces de marcar la diferencia, pero la decisión final seguirá en manos de Inzaghi, en función del grado de preparación del jugador y la visión del cuerpo técnico.

El Al Hilal encabeza la clasificación de la Roshn Saudi League con 27 puntos, además de tener un partido aplazado ante el Al Riyadh de la novena jornada, lo que convierte el duelo ante el Al Fateh en una parada importante para seguir luchando por la cima, en un momento en que Salem Al Dawsari aspira a recuperar su papel como titular tras un largo periodo de ausencia y de participación paulatina.