"No hay lugar para el drama": el Barcelona convierte la derrota ante el París en un arma antes del Clásico

El Barcelona no salió de la capital francesa con el resultado que deseaba ante el Paris Saint-Germain, pero regresó a Cataluña con un mensaje claro desde el interior del vestuario: la derrota europea puede transformarse en un fuerte impulso antes de enfrentarse al Real Madrid en el Clásico.

Según el ambiente que predominó en la expedición del equipo tras la derrota ante el vigente campeón de la Champions League, un estado de calma y optimismo se apoderó de los jugadores, el cuerpo técnico y la directiva, en medio del convencimiento de que el equipo va en la dirección correcta, pese a la dura lección recibida en París.

«Esta derrota puede sernos útil en el Clásico» fue uno de los comentarios que circularon dentro de la expedición catalana, mientras otros consideraron que el resultado puede servir como punto de partida hacia el enfrentamiento con el Real Madrid de una manera más sólida y madura.

No hay lugar para el drama: Flick reconoce la superioridad del PSG

Según lo publicado por el diario catalán «Sport», el Barcelona no asumió la derrota como una catástrofe, ya que los responsables del club son conscientes de que enfrentarse a un equipo de la talla del Paris Saint-Germain, dirigido por Luis Enrique, puede acarrear un resultado así, especialmente en las circunstancias que precedieron al encuentro.

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Las lesiones que afectaron a Eric García y Jules Koundé, junto a los problemas físicos que sufrió Raphinha, y la necesidad de gestionar las cargas de algunos jugadores, además de los contratiempos del viaje y el retraso en la llegada a París, son todos factores que influyeron en la preparación del equipo, aunque el club no quiso tomarlos como excusa para justificar la derrota.

Hansi Flick fue claro al reconocer la superioridad del Paris Saint-Germain, pero subrayó que la temporada aún está en sus inicios, al afirmar: «Estamos en octubre, y la Champions League se decide en junio».

La prioridad ahora consiste en extraer las lecciones del partido y corregir los errores, en lugar de sumirse en un ambiente de frustración, sobre todo porque el Barcelona cree que el enfrentamiento del domingo ante su rival tradicional representa una oportunidad ideal para responder rápidamente.

Los números revelan que el Barcelona no estuvo lejos del PSG

A pesar de los periodos de clara superioridad del equipo francés, el Barcelona considera que el partido no fue unilateral durante todos sus minutos, ya que el conjunto catalán logró competir de tú a tú con su rival en algunos tramos, además de desaprovechar ocasiones que podrían haber cambiado el rumbo del encuentro.

El Paris Saint-Germain remató 22 veces a la portería de Joan García, frente a 18 intentos del Barcelona, mientras que las ocasiones claras del equipo francés fueron siete, frente a cinco del equipo español.

Estos números le dan al Barcelona argumentos para su valoración del partido más allá del resultado final, aunque no anulan la realidad de que el PSG fue el mejor en el enfrentamiento. El club también es consciente de que un número limitado de equipos es capaz de competir con el Saint-Germain en un partido abierto con este ritmo ofensivo.

Ganancias en medio de la derrota: el talento de Espart se lleva las miradas

La noche de París no estuvo exenta de indicadores positivos para el Barcelona, ya que el club salió con buenas impresiones de varios de sus jugadores, encabezados por el joven Xavi Espart, que adquirió una experiencia importante en una prueba europea sumamente difícil.

Asimismo, Gerard Martín reforzó su posición como una opción fiable en el puesto de central izquierdo, mientras que Joan García ofreció un nivel destacado bajo los palos, pese a los goles que encajó.

La directiva y el cuerpo técnico creen que estas ganancias no son menos importantes que el resultado del partido, sobre todo porque el Barcelona disputó el encuentro con un grupo de jugadores jóvenes ante un equipo más experimentado y maduro en este tipo de pruebas.

Flick tuvo el Clásico en sus cálculos desde el principio

El ambiente dentro del club indica que Flick afrontó el partido ante el PSG teniendo en cuenta el enfrentamiento con el Real Madrid, ya que mantuvo a Rodri en el banquillo, mientras que sustituyó a Raphinha y Pedri tras cerca de una hora de juego, en el marco de la gestión de los minutos de participación antes de la cita esperada.

Asimismo, el técnico alemán no reunió a sus mejores 11 jugadores disponibles en ningún momento del partido, lo que refleja la importancia de preservar la disponibilidad del equipo para el Clásico, sin que ello signifique que el Barcelona tome estas decisiones como justificación de la derrota.

Por su parte, el PSG tampoco disputó el partido con toda su potencia, después de la ausencia de Nuno Mendes, además de perder a Ousmane Dembélé de forma temprana por lesión.

Pero las miradas en el Barcelona se dirigen ahora al enfrentamiento local, que representa una oportunidad para responder al rival tradicional y conseguir un resultado que podría otorgar al equipo una ventaja de hasta nueve puntos en la carrera de la Liga, según los cálculos de la clasificación planteados antes del partido.

«La derrota nos da un impulso adicional»

Raphinha, Xavi Espart y Gerard Martín, que hablaron con los medios de comunicación tras el partido, reflejaron el mismo espíritu que predominó dentro de la expedición; los jugadores mostraron orgullo por lo que ofrecieron en París, pese a no haber logrado evitar la derrota.

Y ahora, el Barcelona quiere cerrar temporalmente el capítulo de la Champions League y dirigir toda su concentración a la visita al Real Madrid, en un partido que podría dar al equipo una oportunidad ideal para superar los efectos de su primera derrota esta temporada.

«Es un incentivo adicional para el Clásico» era el sentimiento que predominaba dentro del vestuario, en alusión a que la derrota, pese a su amargura, puede ser una señal de alarma útil en una fase temprana de la temporada.

El Barcelona cree que todavía hay tiempo para corregir el rumbo en la Champions League, pero el enfrentamiento con el Real Madrid no admite espera; el equipo quiere convertir la decepción de París en combustible para la batalla del domingo, y demostrar que su derrota ante el campeón de Europa no será el inicio de un retroceso, sino una lección que le ayude a mostrarse más sólido en la próxima prueba.