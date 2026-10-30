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Cristian Chivu ha pedido a la plantilla del Inter un esfuerzo extra antes de enfrentarse al Milan de Ruben Amorim en un derbi muy esperado. El entrenador insiste en que no hay un favorito claro, pese a que su equipo busca poner fin a una pésima racha de resultados ante su acérrimo rival de la ciudad.

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El Inter se prepara para el duelo contra el Milan

Tras una cómoda victoria por 2-0 ante el Venezia, el Inter se prepara para un derbi de Milán de gran expectación el 31 de octubre. El equipo de Chivu afrontará una dura prueba ante un Milan dirigido por Amorim. El partido llega en un momento crucial del calendario de la Serie A, con ambos clubes decididos a imponerse en la ciudad.

Chivu reflexiona sobre las dificultades recientes en el derbi

El Inter llega al encuentro con ganas de poner fin a su mala racha frente a su gran rival. El club no ha logrado ganar ninguno de sus últimos seis o siete enfrentamientos con el Milan.

«Conocemos la calidad del Milan y debemos estar preparados», reconoció Chivu, según recoge Gianluca Di Marzio. «Tenemos que afrontar este partido como uno más de liga, sin mirar la clasificación ni centrarnos en factores externos. Debemos ofrecer nuestra mejor versión. Si el Inter no ha ganado un derbi en seis o siete enfrentamientos, hay que hacerse algunas preguntas. Necesitamos equilibrio y un alto nivel de motivación; hará falta sacrificarse un poco más que en otros partidos».

Chivu resta importancia a la presión del derbi

Pese a la magnitud de la rivalidad, Chivu se apresuró a recordar a sus jugadores que la temporada es una carrera de fondo. Subrayó que el resultado de un derbi en las primeras jornadas no determina necesariamente la clasificación final de la liga.

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«La historia nos enseña que el derbi no es necesariamente decisivo», añadió. «El año pasado, el Milan nos ganó, pero luego perdió contra la Lazio; lo importante es ir partido a partido y lo que aportas a lo largo de toda la temporada. Estamos solo en la décima jornada. Evidentemente, es un derbi y entran en juego muchos factores, pero vale lo mismo que cualquier otro partido.

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«No hay favoritos en un derbi; hay mucho orgullo en juego. La presión existe para todos: sabemos lo que significa ganar o perder un partido así, pero, en última instancia, no hay que darle demasiadas vueltas».

El Inter lucha por mantener el liderato

El Inter ocupa actualmente el primer puesto de la clasificación y sigue invicto tras sus nueve partidos de Serie A disputados hasta ahora. Ha sumado 25 puntos, siete más que el Milan, que ocupa la quinta posición.