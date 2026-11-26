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Mauricio Pochettino ha restado importancia a las especulaciones sobre un posible nuevo contrato para Bruno Fernandes, pese al papel protagonista del capitán en el empate 2-2 del Manchester United ante el Sporting CP. El centrocampista portugués regresó al club donde se dio a conocer y marcó dos goles decisivos, pero su entrenador insiste en que los resultados inmediatos sobre el terreno de juego son la prioridad absoluta, por delante de las negociaciones en los despachos.

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Pochettino aborda las especulaciones sobre el contrato de Fernandes

El entrenador del United ha insistido en que actualmente no hay conversaciones para ampliar el contrato de Fernandes. Su postura llega después de que el propio jugador revelara que, aunque ha recibido una propuesta formal, ha optado por dejar las conversaciones en suspenso para evitar distracciones durante un periodo difícil para el equipo. Tras un vibrante encuentro de la Champions League en Lisboa, el técnico argentino dejó claro que el principal objetivo del club es escalar posiciones en la clasificación, no centrarse en las renovaciones individuales.

«No hay conversaciones al respecto», declaró Pochettino a Sport TV, según recoge O Jogo. «Lleva muchos años jugando y conoce bien este deporte. Por eso, ahora vamos a centrarnos en ganar partidos y mejorar nuestro rendimiento».

Grandes elogios para el referente del Manchester United

El empate en el estadio José Alvalade estuvo marcado por la brillante actuación de Fernandes, que no celebró ninguno de sus dos goles ante el club en el que se dio a conocer. Pochettino elogió a su capitán y destacó la importancia de contar con una figura tan influyente en el vestuario durante esta etapa de transición.

El entrenador no dudó en calificar al internacional portugués de jugador de «clase mundial» y destacó que sigue marcando la pauta para el resto de la plantilla. «Bruno es una estrella, un jugador extraordinario con mucha experiencia. Es nuestro capitán y esperamos que siga marcando goles para ayudarnos a ganar partidos», señaló.

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Una noche caótica en Lisboa

El partido en el estadio José Alvalade fue una montaña rusa propia de la Champions League, con penaltis, un gol insólito en el que intervino un trozo de césped y un remate acrobático de Suarez en los últimos minutos. Pochettino admitió su frustración por no salir de Portugal con los tres puntos, pese a lo disputado del encuentro entre dos equipos ofensivos.

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«En la Champions League hay partidos que a veces se descontrolan», explicó el entrenador del United. «Fue un partido en el que competimos muy bien. Eran dos equipos que querían ganar y creo que ofrecimos un buen espectáculo. Nos fuimos decepcionados porque considero que merecimos la victoria. Después de la derrota ante el Liverpool, es importante tener la sensación de que vamos por el buen camino para conseguir victorias».

Aumenta la presión antes del duelo contra el Brentford

El United debe volver rápidamente a centrarse en la competición nacional para preparar el decisivo duelo del sábado contra el Brentford en Old Trafford. Será el primer partido de Pochettino en casa al frente del equipo, y el técnico argentino está deseando conseguir por fin su primera victoria en el cargo. Tras sufrir una dura goleada a manos de su gran rival, el Liverpool, y empatar 2-2 en un entretenido encuentro ante el Sporting en Lisboa, Pochettino sabe que solo le valen los tres puntos para impulsar su etapa al frente del Manchester United y aliviar la creciente presión.