No hay caja para Neymar: Al Barcelona solo le alcanza para Junior Firpo

El club azulgrana presenta un beneficio de 4,5 millones de euros y constata que sigue sin poder satisfacer las pretensiones del PSG por Neymar.

EDITORIAL

El ha presentado un beneficio económico de 4,5 millones de euros tras impuestos en el cierre del ejercicio financiero 2018-2019. Sin embargo, y a pesar de que el club presuma de haber logrado ganancias en las ocho últimas temporadas de forma consecutiva sigue sin capacidad para presentar una oferta que satisfaga las pretensiones del para autorizar a Neymar Da Silva a que negocie su salida.

Es decir, el Barcelona no tendrá problemas para acometer la próxima operación de mercado, que salvo sorpresa mayúscula será la incorporación de Junior Firpo procedente del a cambio de unos treinta millones de euros, además de los servicios de Juan Miranda, tal y como adelantó Radio Marca, pero sigue atascado en la operación de repatriar a Neymar para la causa azulgrana.

El PSG se mantiene enrocado pidiendo 220 millones de euros, lo mismo que pagó por el brasileño hace dos años, y ha rechazado cualquier propuesta que incluya jugadores barcelonistas, desde Philippe Coutinho hasta Ousmane Dembélé o Samuel Umtiti, pasando por Ivan Rakitic, un futbolista que además sigue siendo trascendental para Ernesto Valverde sobre el césped.

No hay, pues, perspectiva alguna de que el Barcelona pueda construir una propuesta financiera aceptable para el PSG y no la habrá hasta que no logre cerrar ventas cuantiosas, quien sabe si la del propio Coutinho, sin olvidar que también Malcom Silva y Rafinha Alcántara están en la plataforma de salida del club. Mientras ello no suceda el Barcelona seguirá sin poder pelear por Neymar, mucho menos si la o cualquier otro club acaban pujando también por el brasileño.