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El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, confirmó que el portero del Liverpool Alisson Becker sigue siendo su primera opción indiscutible pese a no haber sido convocado para los amistosos de noviembre. Ancelotti recalcó que los próximos partidos servirán exclusivamente para probar a porteros más jóvenes.

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Ancelotti da descanso a Alisson en el parón internacional de noviembre

Carlo Ancelotti decidió dejar al portero del Liverpool Alisson Becker fuera de la convocatoria de 26 jugadores de Brasil para los próximos amistosos contra Japón y Singapur. En su lugar, el técnico italiano convocó a Bento, Lucas Perri y el joven Morisco, del Coritiba, como sus tres porteros.

La decisión permite al cuerpo técnico evaluar otras opciones para la portería.

Ancelotti aseguró a los aficionados que la condición de Alisson como primer portero de Brasil sigue fuera de toda duda.

El seleccionador proclama al jugador del Liverpool mejor portero del mundo

En su rueda de prensa, Ancelotti elogió la trayectoria contrastada de Alisson y explicó los motivos de su elección. «No necesitamos probar a Alisson, lo conocemos muy bien. Es el mejor portero», declaró Ancelotti con rotundidad.

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«Cuando empiece la Copa América, será convocado. Como Alisson, todos los demás también lo serán».

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«Ahora es el momento de observar, renovar y desarrollar a los jugadores jóvenes», añadió el seleccionador.

Se abren oportunidades para Bento, Perri y Morisco

Con Alisson descansando, Bento, del Al-Nassr; Lucas Perri, del Torino; y Morisco, del Coritiba, competirán por la titularidad durante la gira por Singapur.

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Ancelotti subrayó que es fundamental que los porteros suplentes adquieran experiencia internacional para reforzar la capacidad de respuesta de la plantilla.

El cuerpo técnico seguirá de cerca a los tres guardametas en los dos próximos partidos.

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Alisson se centra en sus compromisos con el Liverpool en las competiciones nacionales

Alisson permanecerá en el Liverpool durante el parón internacional y evitará el largo viaje al sudeste asiático.

El portero volverá a la selección de Brasil cuando se reanuden los partidos oficiales.

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Brasil iniciará su gira contra Japón el 14 de noviembre.