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Florian Wirtz se ha tomado con humor las insinuaciones de que el Liverpool dedica su tiempo a preocuparse por el Arsenal, vigente campeón de la Premier League, tras su contundente actuación ante el Manchester United. El internacional alemán fue la gran figura del partido en el que el Liverpool desmanteló a su gran rival en Anfield el domingo por la tarde.

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La goleada en Anfield agrava los problemas de Pochettino

El Liverpool le dio a Mauricio Pochettino un comienzo de pesadilla como entrenador del Manchester United, que se vino abajo en los primeros 15 minutos. Los errores defensivos de Matthijs de Ligt y Leny Yoro regalaron a Dominik Szoboszlai el primer gol en el minuto 10, antes de que el árbitro Samuel Barrott mostrara la roja directa a Yoro.

Wirtz amplió la ventaja tres minutos después con una definición audaz, y los goles de Rio Ngumoha y Victor Munoz en la segunda parte sellaron la goleada. Un Pochettino visiblemente frustrado criticó después el arbitraje en sus declaraciones posteriores al partido .

Wirtz elogia a sus entrenadores tras brillar en Anfield

Elegido mejor jugador del partido, Wirtz habló del ambiente en Anfield y de la progresión del Liverpool en su entrevista con Sky Sports.

«Muy bien. El ambiente después del partido fue buenísimo. Pudimos disfrutarlo y fue una tarde muy agradable», dijo Wirtz. «Me siento muy bien, pero también es porque el equipo evoluciona y mejora. Al formar parte de él, tú también mejoras, así que estoy disfrutando de eso».

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También atribuyó parte de su buen momento a Andoni Iraola, entrenador de su club, y a Jurgen Klopp, seleccionador de Alemania.

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«Los dos son muy buenos entrenadores y disfruto jugando a las órdenes de ambos», añadió. «Cada uno aporta cualidades diferentes y estoy contento de tener a dos entrenadores así».

La lucha por el título se abre tras los tropiezos de los rivales

Tras 10 partidos, la victoria dejó al Liverpool con cuatro puntos de ventaja sobre el Bournemouth, quinto clasificado, y a un punto del Manchester City y del Brighton. Después de que el vigente campeón, el Arsenal, se dejara puntos ante el Newcastle tras desperdiciar una ventaja lograda en la primera parte, Wirtz recalcó que tiene la vista puesta en los tres primeros puestos en su conjunto.

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«Sí, [esta victoria] era sin duda importante hoy, también por la situación en la clasificación», explicó Wirtz. «Creo que muchos equipos de la parte alta no ganaron este fin de semana, así que está bien que hayamos podido aprovechar la oportunidad. La tarjeta roja influyó un poco en el partido, por supuesto, pero la aprovechamos. Nos la ganamos gracias a la carrera de Alex [Isak], así que muy bien».

Preguntado directamente si el Liverpool pensaba en alcanzar al Arsenal, respondió: «Eh, no hablaba del Arsenal… de todos los equipos, no sé, del primero al tercero. Así que lo sabíamos, no hablamos mucho de ello, pero creo que todos sabían que era una gran oportunidad para sumar puntos. Me alegra que la hayamos aprovechado».

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El derbi de Merseyside espera al Liverpool mientras el United busca rehacerse

El Liverpool visitará al Everton en el derbi de Merseyside del próximo domingo. Una victoria lo dejaría a cuatro puntos del Arsenal antes de que este reciba al Manchester City esa misma tarde. Aprovechar esa oportunidad podría consolidar al equipo de Iraola como un auténtico aspirante al título.

Mientras tanto, Pochettino debe corregir con urgencia una defensa del United que ha encajado 34 goles en todas las competiciones, el peor registro de las cinco grandes ligas europeas. A solo un punto del Crystal Palace, último clasificado, el United visitará al Sporting entre semana antes de recibir al Brentford dentro de seis días.