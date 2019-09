"No ha habido ninguna opción de que Emerson se marchara al Barcelona"

El vicepresidente del Betis, José Miguel López Catalán, ha desmentido que el jugador brasileño pudiera ir al Camp Nou este verano.

El intentó convencer al para que dejara marcharse a Neymar hasta las últimas horas del mercado de fichajes. Sin embargo, la vuelta del brasileño al Camp Nou se cerró aunque llegaron a plantearse incluir a jugadores como Dembélé, Rakitic o Semedo para abaratar la operación.

En este sentido, Mundo Deportivo aseguró que el club blaugrana se planteó firmar a Emerson, jugador del Betis del que el Barça que posee un porcentaje de sus derechos, como sustituto de Semedo si se marchaba en los últimos días de mercado al PSG.

“No existe una cláusula por la que pueda salir al Barcelona, la información no es real. Tenemos una relación con el FC Barcelona de hablar cada semana, cada partido comentamos cómo ha jugado Emerson, vienen a verlo todos los partidos pero no ha habido ninguna opción de que saliera en este mercado, en la ventana de invierno no hay opción de que salga porque nos hemos cubierto, no puede ser y no ha ocurrido, tendríamos que negociarlo”, explicó a Radio Marca.

Emerson fue fichaje conjunto del y del Barcelona. El coste de la operación fue de 12 millones de euros y el jugador firmó un contrato con el Barcelona hasta el final del curso 2023/24 pero hasta 2021 estará en el Betis. Para romper el acuerdo antes, el Barça tendría que pagar al Betis su porcentaje de los derechos. Esa misma situación se abordará en 2021, cuando el conjunto verdiblanco o el blaugrana tendrá que pagar al otro para quedarse definitivamente con el jugador.