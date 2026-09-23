Han aumentado la intensidad de las críticas dirigidas a José Mourinho, entrenador del Real Madrid, tras la derrota de su equipo ante su rival tradicional, el Atlético de Madrid, por 2-1 en el derbi de la capital española, durante la séptima jornada de LaLiga, con lo que el equipo cayó al cuarto puesto y quedó a 6 puntos del líder, el Barcelona.

Arda Güler comenzó el partido en el once titular y ocupó la posición de extremo derecho, antes de que Mourinho decidiera sustituirlo en el minuto 54.

Tras la salida de Arda Güler, Kylian Mbappé se encargó de ejecutar los balones parados del Real Madrid durante cerca de media hora, pero no fue determinante, mientras que el único gol del equipo en el partido llegó de un balón parado ejecutado por Bernardo Silva, quien entró al terreno de juego en el minuto 82.

Con el aumento de los signos de interrogación en torno a las decisiones de Mourinho, se intensificaron las críticas hacia el técnico portugués, especialmente en lo relativo a la dependencia de Arda Güler en la ejecución de los balones parados. Paco González, comentarista de la emisora Cadena Cope, dijo, cuestionando las opciones disponibles para el Real Madrid a la hora de ejecutar los balones parados en ausencia de Arda Güler: "¿No hay ni un solo jugador salvo Arda Güler?".

Pueden debatir los temas y las noticias en profundidad en los foros de Kooora

Y añadió, según lo recogido por el diario turco Hürriyet: "¿Hay algún jugador en el Real Madrid que haya mejorado en comparación con la temporada pasada o que atraviese un mejor momento futbolístico? ¿O en qué aspecto ha mejorado el Real Madrid en comparación con la temporada pasada? Cuando Arda Güler no está en el campo".

Y prosiguió: "¿No hay ni un solo jugador en el Real Madrid que pueda ejecutar los balones parados? Solo está Bernardo Silva, pero no dispone de suficientes oportunidades para jugar. Cuando Arda falta, es Mbappé, el máximo goleador del equipo, quien se encarga de ejecutar los balones parados. Esto debería darnos una idea de la calidad de la plantilla del Real Madrid".

Y continuó: "La plantilla es la misma en comparación con la temporada pasada, y hay una carencia de jugadores que posean la habilidad técnica necesaria para enviar centros. Arda Güler y Bernardo Silva son los jugadores más creativos del equipo, pero Mourinho nunca pensaría en alinearlos juntos en el centro del campo durante los partidos importantes, porque sigue concediendo a los grandes nombres más respeto del necesario".

Y agregó: "El estilo de juego que aplica Mourinho y su filosofía futbolística no han evolucionado en absoluto; es el mismo estilo que aplicaba hace 20 años".