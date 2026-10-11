El portugués Danilo Pereira, defensa del Al-Ittihad, criticó el comportamiento de algunos miembros de la organización tras la derrota de su equipo ante el Al-Hilal por 3-2, en la octava jornada de la Liga Profesional Saudí, revelando que los jugadores fueron empujados mientras hablaban con el árbitro del encuentro, al tiempo que atribuyó la derrota a los errores individuales y asumió su responsabilidad.

Pereira declaró, tras el partido: "Estábamos hablando con el árbitro, pero algunos miembros de la organización intervinieron y empezaron a empujarnos, y uno de ellos puso la mano sobre la cara de algunos jugadores. No fuimos a insultar al árbitro ni a ofenderlo, solo queríamos hablar con él".

Y añadió: "Su labor es proteger a todos dentro del campo, y no solo al árbitro, y lo que ocurrió fue un comportamiento hostil hacia nosotros, pero ya terminó y no tengo nada más que añadir".

Sobre las causas de la derrota, el defensa portugués negó que el aspecto físico estuviera detrás del resultado, aclarando que los errores individuales decidieron el enfrentamiento, y dijo: "Ambos equipos ofrecieron un gran partido; estuvimos presentes y realizamos un buen desempeño, pero cometimos muchos errores y pagamos el precio".

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Y prosiguió: "Luchamos por remontar y conseguir el empate, pero hoy no fue nuestro día. Asumo la responsabilidad primero yo, y luego el equipo, y aunque jugamos bien, por desgracia perdimos".

Pereira también dirigió un mensaje a la afición del Al-Ittihad, a la que agradeció su presencia y su apoyo, lamentando no haberles regalado la victoria y pidiendo que continúe su respaldo en la próxima etapa.

Concluyó sus declaraciones subrayando la necesidad de superar rápidamente la derrota y de prepararse para la próxima cita asiática, al decir: "Disputaremos un nuevo partido dentro de tres días, y debemos recuperarnos bien, pues los próximos enfrentamientos serán difíciles, y queremos ofrecer un buen nivel en la Liga de Campeones de Asia".