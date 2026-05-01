No fue un partido reñido, sino una derrota sin remedio para Michael Jackson en Leeds

El viernes, el Leeds United prácticamente garantizó una temporada más en la Premier League al vencer 3-1 al Burnley en Elland Road. Michael «Mike» Jackson debutó como entrenador interino tras la destitución de Scott Parker.

Con 40 puntos, el Leeds ya vislumbraba la salvación y sabía que un triunfo lo acercaría aún más. Con Pascal Struijk de titular y Joël Piroe en el banquillo, el equipo local se adelantó pronto.

En el 8’, Jaka Bijol cedió a Anton Stach, que se giró y disparó desde 25 metros; el balón entró por el primer palo: 1-0.

Los visitantes, ya descendidos, no igualaron y encajaron el 2-0 poco después del descanso: un error defensivo dejó el balón a Jayden Bogle, cuyo centro raso lo empujó Noah Okafor.

Cinco minutos después llegó el 3-0: un disparo de Ao Tanaka fue rechazado por el portero Martin Dúbravka y Calvert-Lewin aprovechó el rebote.

El Burnley, con Quilindschy Hartman y Zian Flemming de inicio, recortó por medio de Loum Tchaouna, quien recogió el balón con algo de fortuna y batió al portero.

A falta de tres jornadas, el Leeds suma 43 puntos, nueve más que el decimoctavo, el Tottenham, que aún debe jugar. El Burnley, ya descendido, piensa en la próxima temporada, posiblemente con Steven Gerrard como técnico.