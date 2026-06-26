«No fue mi intención ofender»... Schweinsteiger intenta calmar la ira de los africanos

Tras causar polémica en el Mundial, la leyenda alemana Bastian Schweinsteiger tuvo que aclarar urgentemente sus palabras. Había llamado «algo brutal» al juego de Costa de Marfil, frase interpretada como racista hacia el fútbol africano.

El exfutbolista alemán, campeón del mundo en 2014, aclaró sus palabras en el canal ARD para calmar la polémica, tras comentar el partido de los «Elefantes», que comparten grupo con Alemania.

Schweinsteiger había descrito el juego de Costa de Marfil como un fútbol africano a veces poco convencional, «un poco brutal» y poco táctico, lo que provocó reacciones airadas en el mundo del fútbol.

Jürgen Klopp rechazó comentar y cortó una entrevista al ser preguntado, mientras que Emers Fai, seleccionador de los «Elefantes», mostró su «profunda decepción» tras pasar a dieciseisavos.

Ante la polémica, Schweinsteiger se defendió: «No quería ofender a nadie, solo hablaba de fútbol, no de personas».

El exjugador del Bayern de Múnich insistió en que se trató solo de un análisis futbolístico y técnico, sin intención de ofender a nadie. Por ahora, la FIFA y los organizadores del torneo no impondrán sanción alguna.

La polémica llega en un momento delicado del Mundial, cuando la atención debería centrarse en lo deportivo, pero las palabras de un analista destacado han traspasado el campo de juego.