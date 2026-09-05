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Loai Mohamed

Traducido por

No fue casualidad: el defensa del Real Betis revela una sorpresa sobre el penalti de Mbappé

K. Mbappe
M. Bartra
Real Betis vs Real Madrid
Real Betis
Real Madrid
Primera División
Francia
España

Marc Bartra confirma que había practicado la jugada

Marc Bartra, defensa del Real Betis, reveló que la polémica jugada durante el duelo ante el Real Madrid no fue fruto de la casualidad, asegurando que conocía perfectamente la norma sobre el adelantamiento anticipado al área antes de la ejecución de los penaltis.

Kylian Mbappé falló un penalti en el partido que el Real Madrid perdió 0-1 el pasado viernes en LaLiga, después de que lo detuviera Álvaro Valles, en medio de reclamaciones para repetirlo debido a la posición de Bartra dentro del área o cerca de sus límites antes de la ejecución del lanzamiento.

Bartra dijo en declaraciones al canal "Movistar" recogidas por el diario "Marca" que ya había preguntado por este caso concreto a un amigo suyo árbitro, tras haber visto una jugada similar en uno de los partidos de LaLiga.

Explicó: "Hace varias jornadas, creo que José Luis Gayà hizo un pequeño saltito, así que le pregunté a un amigo mío que era árbitro de Segunda División, y me dijo que mientras estés en ese lugar pero no metas el pie dentro del área, no se repite el lanzamiento".

El defensa del Betis señaló que la jugada entrañaba un gran riesgo, aclarando que intentaba calcular con precisión el momento en que Mbappé ejecutaría el lanzamiento.

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Y añadió: "Intenté calcularlo de la mejor manera posible. Es cierto que si Mbappé hubiera chutado medio segundo antes o después, me habría pillado dentro del área, pero intenté quedarme el mayor tiempo posible con el pie tocando el suelo sin pisar el área, y lo conseguí".

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Bartra confirmó que este método no es nuevo para él, sino que también lo aplica en los ataques, con el fin de aprovechar los detalles más mínimos y avanzar hacia el balón en el momento adecuado.

Y concluyó: "Hago lo mismo también en ataque, espero hasta el último momento para poder llegar al balón, porque es cuestión de segundos y de pequeños detalles. Recuerdo que marqué un gol en la Copa del Rey hace casi dos años ante el Sant Andreu, solo porque intenté estar en el lugar adecuado".

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