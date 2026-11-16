«No formó parte de aquel periodo»: el seleccionador de Noruega, Staale Solbakken, furioso por las preguntas a Erling Haaland sobre los 115 cargos contra el Manchester City

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El seleccionador de Noruega, Staale Solbakken, ha expresado su enfado después de que Erling Haaland fuera interrogado sobre el caso de irregularidades financieras del Manchester City, aún en curso. Tras la victoria de Noruega ante Gales el sábado, el prolífico delantero habló por primera vez de los 115 cargos presentados por la Premier League, lo que provocó una encendida defensa por parte de su seleccionador.

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Solbakken critica que los medios centren sus preguntas en Haaland

Solbakken expresó abiertamente su profunda frustración después de ver cómo su delantero estrella afrontaba un intenso interrogatorio sobre el City y su declaración de culpabilidad por más de cien infracciones de la estricta normativa financiera del fútbol inglés. El seleccionador subrayó lo absurdo de esas preguntas al recordar que Erling Haaland ni siquiera jugaba en el club del Etihad Stadium durante el periodo concreto que se está investigando.

«Hay que tener cuidado. Estamos a favor de la transparencia y de que podáis hacer las preguntas que queráis. Lo que debéis recordar es que él es una de las mayores estrellas del mundo; todo lo que dice da la vuelta al mundo. No formó parte del periodo que se está investigando. Aun así, su cara aparece en el 90 % de las noticias sobre el caso. Es una locura», declaró Solbakken a TV 2.

El seleccionador defiende el silencio de su estrella sobre la polémica del City

Solbakken explicó el silencio que reina en el vestuario del Manchester City y señaló que Rodri sigue siendo el único jugador que se ha pronunciado públicamente sobre la situación. Al defender la forma en que su estrella ha afrontado la polémica, el seleccionador afirmó que su manera de actuar está profundamente ligada a su origen escandinavo.

«Ningún jugador del Manchester City, salvo Rodri, se ha pronunciado sobre ese caso. Aquello acabó en un caos: defendió a su club y quizá dijo una o dos cosas que no debería haber dicho. Entonces todo se descontrola. Él [Haaland] hace algo que nadie más hace porque viene de la cultura noruega y entiende cómo funciona esto», afirmó. Solbakken también recordó a los medios que, aunque se había llegado a un veredicto, el proceso legal seguía en curso: «Han sido declarados culpables y acusados, pero pueden recurrir».

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Haaland rompe su silencio sobre el veredicto del City

El propio Haaland admitió que le resultaba difícil hablar de la situación cuando le preguntaron tras la victoria de Noruega por 3-1 en el Ullevaal. El delantero respondió inicialmente enumerando los clubes en los que jugó durante los años en que el City supuestamente cometió las infracciones, para subrayar que no participó en las gestiones administrativas del club durante aquel periodo.

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«Es una pregunta que me cuesta un poco responder. Es un asunto entre la Premier League y el Manchester City. ¿Debo responder yo a eso? Es difícil responder cuando no sé mucho. Sinceramente, no he leído mucho sobre el tema. Estoy centrado en rendir con el Manchester City», explicó Haaland. Cuando le preguntaron si la situación afectaba a su futuro, añadió: «Entiendo que ahora queráis sacar un titular de aquí, pero... Como he dicho, firmé un contrato largo en 2022. En 2022 tomé una decisión relativamente buena al irme al City. Creo que todos podemos estar de acuerdo en eso. Yo mismo lo diría al ver los títulos que he ganado y cómo he evolucionado, tanto en el campo como en otros aspectos».

El seleccionador protege a la estrella

Solbakken reveló que ya había intervenido para proteger a Haaland de los medios y evitar el tipo de «caos» visto en otras ruedas de prensa con jugadores del City. Considera que no es justo presionar al delantero para que responda por la dirección del club y que hacerlo puede resultar perjudicial, dada la delicadeza del litigio.

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«Creo que deberíais entender la otra parte y lo que habría pasado si hubiera dicho una sola palabra equivocada sobre ese caso. La última vez decidí que no compareciera ante la prensa. Le dije: “No deberías hacerlo. Mantente bien alejado”. Porque es un asunto muy enconado», comentó Solbakken.