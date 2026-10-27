«No existe ninguna persona con ese nombre»: China borra el nombre de Mbappé de la historia del Balón de Oro

China no se conformó con suspender la emisión de la liga española, sino que fue más allá: decidió borrar por completo a Kylian Mbappé de los registros del Balón de Oro y sustituir su nombre por una frase impactante: "esta persona no existe", en una escalada sin precedentes de la crisis del meme satírico que encendió la ira de mil quinientos millones de chinos.

La crisis de Kylian Mbappé en China se agrava a un ritmo acelerado hasta convertirse, de una simple polémica en las redes sociales, en una crisis diplomática y deportiva en toda regla, según el diario español "Sport", y su protagonista es la estrella del Real Madrid y sus polémicas declaraciones sobre el difunto líder chino Mao Zedong.

"Chá wú cǐ rén": una frase que borra a una estrella

En un paso llamativo y sin precedentes en la historia del premio, el sitio web "Dongqiudi", uno de los portales deportivos más destacados y grandes de China, decidió eliminar definitivamente el nombre de Mbappé de su clasificación oficial del Balón de Oro de 2026 y sustituirlo por una dura expresión china.

Y pese a que el jugador francés quedó segundo en la clasificación oficial, por detrás del ganador Harry Kane y por delante de Lamine Yamal, que ocupó el tercer puesto, la clasificación publicada el martes en China mostró el primer puesto con el nombre de Kane y el tercer puesto con el nombre de Yamal, mientras que en lugar del segundo puesto colocó la frase "chá wú cǐ rén", que se traduce literalmente como "no existe tal persona" o "la persona no existe".

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Y el sitio web no se conformó con eso, sino que acompañó la publicación con una fotografía en blanco y negro del delantero francés, en un fuerte gesto simbólico, afirmando que no traduciría sus declaraciones y considerándolas ofensivas para la afición china y el público en general, convirtiendo así los resultados del premio individual más importante del fútbol en una plataforma para expresar su postura política.

De CCTV a Dongqiudi: la crisis se amplía

Este paso llega días después de la decisión de la cadena CCTV, la televisión oficial china, de suspender por completo la emisión de los partidos de la liga española, según informes de medios locales, a raíz de la misma crisis, lo que ocasiona a LaLiga enormes pérdidas comerciales y pone en jaque el futuro comercial de Mbappé en el mercado chino.

¿Qué es el meme que enfureció a China?

Las raíces de la crisis se remontan a una entrevista que concedió Mbappé en el programa digital "The Bridge", presentado por su compañero en el Real Madrid Aurélien Tchouaméni.

Cuando se le preguntó por sus memes favoritos, Mbappé recordó una imagen montada en la que su rostro aparecía sobrepuesto al de un líder chino al que calificó de "dictador", explicando que le pareció graciosa la imagen y que la compartía mucho con sus amigos.

Y aunque el francés no mencionó explícitamente el nombre de Mao Zedong, la afición china relacionó de inmediato sus palabras con la imagen satírica que muestra su rostro sobrepuesto al del difunto líder, y un amplio sector de usuarios la consideró una burla y un desprecio hacia una figura central y sagrada en la historia del país, desatándose después una tormenta de críticas que no se detuvo hasta borrar su nombre de la existencia futbolística en China.



