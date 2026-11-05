A raíz de la racha goleadora de Füllkrug en el Werder Bremen, en las últimas semanas habían cobrado cada vez más fuerza las voces que pedían su regreso a la selección alemana. Klopp, en cambio, se mantuvo reservado durante mucho tiempo, aunque en una comentada entrevista durante el descanso del partido de Champions League entre el Bayern de Múnich y el Arsenal declaró: «Niclas Füllkrug tiene 33 años. ¡No es culpa mía!». Por su parte, el veterano, tras recibir repetidas preguntas al respecto, pidió que se dejara de hablar del tema.

«Ahora no estoy muy contento con todas las declaraciones que he hecho en entrevistas durante el descanso», dijo Klopp con una sonrisa a DFB.TV con motivo de la convocatoria para la segunda concentración de su etapa como seleccionador. Sin embargo, el técnico de 59 años no aludía con ironía a su comentario sobre la «culpa», que había generado bastante debate. Se refería más bien a sus desafortunadas declaraciones sobre el papel de Harry Kane y el sistema de Vincent Kompany en el club más laureado de Alemania, que él mismo había dicho «no entender». Después, Klopp recibió duras críticas, sobre todo porque su intervención había recordado más a la de un comentarista de televisión que a la de un seleccionador. Esa función la había desempeñado para Magenta en el Mundial de 2026.

Klopp subrayó, no obstante, que mantenía sus declaraciones sobre Füllkrug. Se había limitado a enumerar «hechos». «Luego estuvo en el Sportstudio y pensé: ahora que hemos hablado tanto el uno del otro, también podemos hablar entre nosotros. Lo hicimos mucho antes de la convocatoria», añadió. Era «la primera vez» que ambos hablaban. Aun así, la conversación le había dado la sensación de que se conocían desde hacía más tiempo.

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¿Por qué ha recuperado Jürgen Klopp a Niclas Füllkrug? Una decisión «relativamente sencilla»

También explicó desde el punto de vista deportivo el regreso de Füllkrug tras más de un año de ausencia. «Tiene una influencia increíble en el juego. No solo por sus goles. También por cómo se desenvuelve. (…) No creo que en todas las etapas de su carrera haya podido influir así en un equipo; en Bremen sí ocurre. Cuando uno se siente como en casa, se puede ver lo que sucede. En general, esa es la sensación que queremos dar a los jugadores, aunque no los tengamos juntos muy a menudo», dijo Klopp.

Füllkrug, que ha marcado doce goles en diez partidos oficiales desde su regreso a Bremen, es actualmente el máximo goleador alemán de las cinco grandes ligas europeas. «Si mañana se disputara la Eurocopa, que ahora no se disputa, por supuesto que lo llevaríamos», subrayó Klopp antes de añadir: «Desde ese punto de vista, la convocatoria fue relativamente fácil».

¿Cuándo jugó Niclas Füllkrug por última vez con Alemania?

Desde su debut con Hansi Flick hace casi exactamente cuatro años, Füllkrug ha disputado 24 partidos internacionales con Alemania y ha marcado 14 goles. Sin embargo, sus últimas apariciones fueron en el verano de 2025, durante la fase final de la Nations League. La última vez que fue convocado fue en septiembre de ese año.

Füllkrug dio las gracias a continuación a sus compañeros del Bremen. «Me alegra la convocatoria. He podido beneficiarme de las buenas actuaciones de nuestro equipo y también la considero un gran reconocimiento para todos nosotros», recoge la página web del club.

En comparación con la última convocatoria, quienes no han entrado en la lista son Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt) y Nick Woltemade (Jonathan Tah). Además de Füllkrug, Kai Havertz (Arsenal FC) y Younes Ebnoutalib, compañero de Burkardt, son las opciones para el ataque. La joven promesa del Gladbach Wael Mohya es, además, una cara completamente nueva en la selección alemana.