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Crystal Palace FC v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
Traducido por

«¡No estoy nada preocupado!»: Virgil van Dijk habla sobre la incertidumbre en torno a su contrato con el Liverpool, que está a punto de expirar

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El capitán del Liverpool, Virgil van Dijk, ha asegurado que está tranquilo respecto a su futuro a largo plazo en Anfield, pese a que su contrato actual expira al final de la temporada. El veterano defensa sigue siendo un pilar de la zaga del Liverpool, pero aún no ha firmado una renovación.

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Van Dijk habla sobre su futuro en Anfield

El futuro de Van Dijk sigue siendo una de las cuestiones más urgentes para la directiva del Liverpool, ya que el internacional neerlandés entra en los últimos meses de su contrato actual. Pese a que no hay una solución inmediata, el central de 35 años ha restado importancia a cualquier insinuación de tensiones o inquietud por su situación en el club. Con su contrato previsto para terminar el próximo verano, las especulaciones se han intensificado, pero el capitán sigue centrado en lo que tiene por delante bajo la dirección del entrenador Andoni Iraola.

Al hablar de su situación, Van Dijk dejó claro que no siente presión ante la posibilidad de quedar libre. «No estoy preocupado en absoluto. Quiero seguir jugando y continuar haciendo lo que hago. Veremos qué nos depara la temporada. Hasta ahora he vivido una etapa increíble. Si se prolonga, así será. Si no, me iré a otro sitio. De momento no hay novedades, pero eso no significa que haya estrés ni nada parecido», explicó el defensa.

Problemas físicos y baja con la selección

Aunque su contrato es un importante tema de conversación, Van Dijk prioriza ahora su recuperación física durante el parón de noviembre. El defensa tuvo que renunciar a sus compromisos internacionales y el club confirmó que Van Dijk se ha retirado de la convocatoria de Países Bajos para los próximos partidos de la Liga de Naciones contra Grecia y Alemania. La decisión llegó después de que tuviera dificultades para mantenerse en plena forma durante la reciente victoria del Liverpool sobre el Crystal Palace en la Premier League. Tras el pitido final, se señaló que aún no había recuperado del todo su mejor nivel físico.

Sobre su estado físico actual, Van Dijk reconoció que ha jugado con algunas molestias para ayudar al equipo en una temporada de transición. «Mentalmente estoy bien. Físicamente, llevo un par de semanas lidiando con una pequeña molestia, pero hago todo lo que está en mi mano para estar en el campo. Me encuentro bien, pero ahora mismo no se trata de mí. Veremos», señaló. Pese a ese pequeño contratiempo físico, el capitán ha sido una presencia constante en la competición nacional: ha sido titular en todos los partidos de liga disputados hasta ahora mientras el club afronta un calendario cargado.

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El Liverpool, todavía en construcción

El Liverpool todavía busca asentarse en la etapa posterior a Arne Slot y se encuentra a nueve puntos del Arsenal, líder de la liga. Un inicio de temporada irregular ha dejado derrotas ante el Manchester City y el Arsenal, además de una decepcionante derrota europea frente al Fenerbahce.

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«En algunos partidos que ganamos podríamos haberlo hecho mucho mejor», añadió el defensa. «Y en algunos que perdimos jugamos bien. Estamos intentando encontrar la regularidad, porque es la única manera de tener éxito». El club queda ahora pendiente de la evolución física de varios jugadores clave antes del decisivo encuentro en casa contra el Manchester United el 22 de noviembre.

Además de Van Dijk, los servicios médicos siguen de cerca a Dominik Szoboszlai tras su retirada prematura ante el Palace, mientras que el centrocampista Ryan Gravenberch continúa de baja por un problema en el talón que ha limitado su disponibilidad últimamente.

Escrito porMohamed Saeed

Corresponsal de fútbol para la región MENA y Europa

Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.

Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.

No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.

Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.

Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.

Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.

A lo largo de mi carrera he publicado miles de reportajes, investigaciones y artículos destacados en Kooora y GOAL.COM. Entre los más llamativos:

“¿Qué opinas de la falafel ahora, Aboutrika? ¡Arnie Slot destruye el ‘Lobster Club’ y planea borrar al Manchester City!”

“Retirado del tenis pero su amor por el Real Madrid es infinito… Nadal que se quitó voluntariamente la camiseta del Barcelona y creó la mitad de la fortuna de Georgina.”

“Gracias al ingenuo Ceferin… las ambiciones del mayor enemigo de la Liga Roshn le dan a Arabia Saudita una victoria aplastante gratis.”

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