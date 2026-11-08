No estoy dentro de su cuerpo, pero lo esperaré: ¿qué dijo Simeone sobre Álvarez tras la remontada del Barcelona?

Diego Simeone, director técnico del Atlético de Madrid, expresó su orgullo por el rendimiento de sus jugadores pese a la derrota ante el Barcelona por 2-1 en el estadio Metropolitano, en el marco de la duodécima jornada de LaLiga, destacando que su equipo disputó un partido sólido y estuvo cerca de lograr un mejor resultado, aunque le faltó precisión en el último toque.

El Atlético de Madrid se había adelantado en el marcador durante la primera mitad, antes de que Fermín López lograra el empate para el Barcelona, y posteriormente el mismo jugador volvió a marcar el gol de la victoria para el conjunto catalán, de modo que los visitantes se llevaron tres valiosos puntos del corazón del estadio Metropolitano.

Simeone afirmó, en declaraciones tras el partido, que se siente satisfecho con el rendimiento de sus jugadores a pesar del resultado, señalando que su equipo logró poner bajo presión al Barcelona, pero que no aprovechó las ocasiones que se le presentaron como era debido.

Y añadió, según recogió el diario español "AS": "Estoy totalmente satisfecho con el rendimiento de los jugadores, no hay lugar para quejas. Pusimos a los jugadores del equipo rival en una situación difícil y nos faltó ese último toque decisivo que hemos mostrado en otras ocasiones, mientras que el Barcelona estuvo muy confiado y aprovechó sus ocasiones con maestría. Estoy orgulloso de los jugadores, disfruté del partido y estoy muy contento con el rendimiento de todos".

Sobre hasta qué punto fue justo el resultado, el entrenador argentino aclaró: "Sí, el resultado es justo porque ellos marcaron dos goles y nosotros marcamos uno", antes de hablar sobre el impacto de los cambios y del aspecto físico en el rendimiento de su equipo durante la segunda mitad.

Simeone afirmó que no puede asegurar que el bajón se deba a motivos físicos, explicando que el asunto está relacionado en mayor medida con el rendimiento de los jugadores que entraron como suplentes, ya sea que ofrecieran un nivel mejor o peor de lo esperado.

Y continuó: "El partido transcurrió como lo habíamos planeado, tuvimos ocasiones a través de Baena y Sorloth, y el Barcelona no tuvo muchas ocasiones pese a su posesión del balón, pero estoy satisfecho con el equipo, pues seguimos en fase de construcción, tenemos aspectos que necesitamos mejorar y jugadores que necesitan seguir evolucionando".

Sobre lo que espera de los jugadores suplentes, Simeone subrayó que siempre desea que los jugadores que participan durante los partidos ofrezcan un rendimiento excepcional, pero que eso no es posible en todas las circunstancias.

Y dijo: "A veces el desarrollo del partido o el rival no nos lo permiten, y me queda la sensación de que dimos lo máximo de nosotros. Ante un rival fuerte, el tiempo tiene su importancia. Jugamos 50 buenos minutos, que fue el tiempo que tuvimos, y luego el rival dominó el desarrollo del juego y fue más contundente que nosotros".

Simeone defiende a Julián Álvarez

El entrenador del Atlético de Madrid habló del rendimiento de Julián Álvarez, destacando que el delantero argentino disputó un partido influyente pese a no haber logrado marcar, y dijo: "Jugó un partido decisivo, participó en tres ataques, además de un pase decisivo a Giuliano, y en la segunda mitad tuvo una ocasión en la que intentó rematar el balón por encima del portero, y luego envió un centro a Baena, ¿qué más podemos pedir?".

Y añadió: "Todos desearíamos haber marcado ese gol, pero vamos a esperarlo (a Álvarez). Lo necesitamos, porque si queremos llegar a lo que aspiramos, lo necesitamos, y si no, no llegaremos". Simeone también rechazó vincular el desperdicio de ocasiones con la falta de confianza del jugador, afirmando: "Yo no estoy dentro de su cuerpo, pero cuenta con nuestra confianza".

Álvarez pasó el pasado mercado de fichajes de verano soñando con fichar por el Barcelona, ante el gran deseo del club catalán de contratarlo, aunque su club se negó a prescindir de sus servicios en favor del Blaugrana.

En otras declaraciones al canal "Movistar Plus", Simeone insistió de nuevo en su satisfacción con el rendimiento de su equipo, considerando que el Atlético disputó un gran partido y ejecutó su plan durante largos períodos, pero que le faltó la precisión necesaria en los grandes partidos.

Y dijo: "Estoy orgulloso de los jugadores, fue un partido grande y excelente, jugamos de la manera que queríamos durante largos períodos, pero nos faltó precisión en el último toque que exigen este tipo de partidos, y al final perdimos ante un equipo que sabemos que es muy efectivo a la hora de marcar".

Y añadió, aclarando la diferencia entre las dos mitades del partido: "El Barcelona tuvo la posesión del balón, pero no creó muchas ocasiones de gol; nosotros tuvimos ocasiones a través de Julián, Baena y Sorloth, esta última llegada de un centro de Julián, mientras que ellos tuvieron una sola ocasión y fue gol".

Simeone volvió a defender a Álvarez, describiéndolo como un jugador excepcional que goza de un gran cariño dentro del equipo, y asegurando que el cuerpo técnico trabajará con él para ayudarle a recuperar su mejor nivel.

Y dijo: "Es un jugador excepcional, lo queremos muchísimo y lo necesitamos, y necesitamos lo mejor de Julián, y trabajaremos con él. De cinco buenas ocasiones de gol del equipo, participó en tres o cuatro de ellas, solo le faltó el gol que le habría hecho brillar, pero llegará sin duda".

El entrenador del Atlético de Madrid cerró sus declaraciones subrayando la necesidad de mantener la calma pese a que su equipo encadenó dos derrotas consecutivas, limitándose a decir: "Tranquilidad".