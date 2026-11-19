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Mauricio Pochettino ya ha llegado a Carrington para poner en marcha una nueva era en el Manchester United, sin perder tiempo tras un viaje relámpago desde Estados Unidos. El técnico argentino expuso de inmediato su visión e insistió en que el trabajo duro empieza ya, mientras se prepara para un exigente estreno en Anfield este fin de semana.

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Pochettino llega a Manchester tras su último compromiso con Estados Unidos

Tras el partido de vuelta de la Liga de Naciones contra Haití disputado el martes en Cincinnati, su último encuentro como seleccionador masculino de Estados Unidos, el argentino tomó un vuelo nocturno a Inglaterra. El miércoles fue directamente a Carrington para conocer al personal y a varios integrantes de su nueva plantilla.

El United confirmó el fichaje de Pochettino el pasado viernes , poco más de 24 horas después de destituir a Michael Carrick tras el peor comienzo de temporada del club desde 1986. El nuevo entrenador empezó de inmediato a preparar el partido de Premier League del domingo contra el Liverpool.

El nuevo entrenador del Manchester United asegura que dormir puede esperar antes de visitar Anfield

En declaraciones a la web del United tras su viaje relámpago, Pochettino aseguró que el cansancio no le frenará. «Tengo mucha energía», dijo. «Es un privilegio ser entrenador del Manchester United. Y no estamos perdiendo el tiempo. Tenemos que estar preparados para competir el domingo.

»Ahora no es momento de pensar en descansar ni de pensar en dormir. Se trata de estar preparados y de prepararlo todo para asegurarnos de que vamos a competir en las mejores condiciones en Anfield».

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Al dirigirse al personal en Carrington, dijo: «Estoy muy ilusionado de estar aquí. Es un honor. Es un privilegio estar en este club increíble. Sí, tengo muchas ganas de empezar a trabajar».

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Pochettino promete recuperar el orgullo y unir a la afición de Old Trafford

Pese a las dificultades del United en las competiciones nacionales, Pochettino quitó importancia a la rivalidad local tras su último partido con Estados Unidos el martes. Cuando DaMarcus Beasley, exjugador cedido al Manchester City, le dijo en el estudio estadounidense de TNT Sports que «Manchester es azul y siempre lo será», Pochettino respondió : «Ya lo verás. Dame tiempo.

»El nuevo reto es un gran reto, pero al mismo tiempo es la adrenalina que quieres sentir. Tenemos que aportar nuestro sentido común… Sabemos que la situación no es la que merece un club como el Manchester United; la afición es increíble».

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En un vídeo posterior del club dirigido a los aficionados, pidió un esfuerzo colectivo: «Tengo ganas de conoceros. He oído muchas cosas buenas sobre vosotros. Espero que, trabajando y conectando entre todos, consigamos traer toda esa felicidad. Esta va a ser una temporada especial para apoyar a nuestros jugadores, hacer que luchen en el campo y conseguir los resultados que merecemos».

La primera prueba en Anfield espera a Pochettino mientras inicia la reconstrucción

Pochettino solo dispone de unos días en Carrington antes de viajar a Liverpool el domingo, donde el mal comienzo de temporada del United afrontará de inmediato una dura prueba en Anfield.

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Más allá de ese estreno, su prioridad es revertir el declive del club y plantar cara al dominio local del Manchester City durante un contrato que, según se entiende, se extiende hasta 2029.