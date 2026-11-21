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Ruben Amorim ha salido en defensa de Goncalo Ramos, el fichaje más caro de la historia del club. El técnico insiste en que la falta de goles del delantero se debe a las carencias tácticas del Milan y no a un fallo individual. El portugués también ha destacado un cambio significativo en la mentalidad de Francesco Camarda tras su regreso de la concentración con la selección.

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Amorim atribuye la sequía de Ramos a la falta de volumen ofensivo

El entrenador del Milan, Amorim, se ha negado a señalar a Ramos pese al difícil comienzo de cara a portería que está viviendo en San Siro el fichaje más caro de la historia del club. Mientras el Milan se prepara para volver a la acción en la Serie A contra el Frosinone el domingo, la atención se ha centrado inevitablemente en la producción ofensiva de la plantilla. Alphadjo Cisse, Adrien Rabiot, Christian Pulisic y Diego Moreira han aportado 21 goles entre todas las competiciones esta temporada, en contraste con Ramos y su suplente Camarda, que solo han marcado tres entre los dos. Los tres goles son del internacional portugués.

En su comparecencia ante los medios del sábado, Amorim se apresuró a sugerir que el problema reside en la incapacidad del equipo para generar ocasiones claras, más que en la definición del delantero. El técnico explicó: «Por supuesto, podemos decir que quizá incorporar una opción más [en enero] podría venir bien para ayudar a Camarda y a Ramos, pero creo que las dificultades de Ramos son las del equipo. He tenido dos semanas para analizar los datos que tenéis vosotros y que tengo yo. No estamos llegando al último tercio, somos uno de los peores equipos a la hora de entrar en el último tercio y dar continuidad a las jugadas desde allí. No tiramos mucho a puerta. No quiero un equipo que dispare mucho desde fuera del área, porque la mayoría de las veces no se puede marcar desde fuera del área. Pero no estamos ayudando a Ramos».

El trabajo del delantero, por encima de las estadísticas

Pese a sus discretas cifras goleadoras , Amorim quiso destacar las aportaciones menos visibles de Ramos al once titular. El internacional portugués llegó al Milan procedente del Paris Saint-Germain el verano pasado en una operación de 74 millones de euros más variables, después de marcar 45 goles en 131 partidos entre todas las competiciones con el club francés. El técnico puso como ejemplo un reciente encuentro contra el Genoa para explicar cómo influye en el juego el exdelantero del Benfica sin necesidad de marcar.

El entrenador del Milan añadió: «En el partido contra el Genoa, sin Ramos no marcamos los dos goles. Él no marcó, pero sin Ramos no marcamos esos dos goles. Mi mayor preocupación es el equipo y su volumen ofensivo. No podemos seguir así. Estamos marcando muchos goles, pero con menos volumen [de ataques]. Si pensáis que podemos mantener esto con menos volumen y más goles, no vamos a poder seguir así. Por tanto, mi objetivo es hacer que el equipo avance. Ese es mi trabajo, no el de Ramos».

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El papel de Baldini en la recuperación de Camarda

La conversación también giró en torno a Camarda, el prometedor joven que apenas ha tenido minutos con Amorim esta temporada. Tras disputar solo 36 minutos en la Serie A, había preocupación por el estado de ánimo del adolescente, pero Amorim observó un cambio claro en la actitud del jugador de 18 años después de su paso por la selección italiana sub-21. Atribuyó a una conversación privada con el seleccionador Silvio Baldini durante el parón un papel decisivo en la recuperación de la confianza del delantero.

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Sobre la evolución del joven atacante, Amorim dijo: «Estoy muy contento con cómo ha regresado. Quizá sea porque ha cambiado de entorno. Me han dicho que el míster Baldini habló con él. No sé qué le dijo al chico, pero volvió más contento. Estoy muy contento por la conversación del míster Baldini con él y me alegro por Camarda. Pero esto puede pasarles a los jóvenes en un club grande. Solo tiene que centrarse en el próximo entrenamiento, disfrutar y después pensar en el siguiente partido. Las cosas acabarán asentándose. Entiendo la pregunta sobre enero, pero enero queda muy lejos».

Construir el futuro en San Siro

Amorim pidió paciencia tanto para su fichaje estrella como para el talento formado en el club, e insistió en que hace falta tiempo para adaptarse a la exigencia de jugar en un equipo de la talla del Milan. Con el Milan en cuarta posición y ante un Frosinone que está a solo cuatro puntos, la presión por rendir es inmediata .

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Concluyó: «Tenemos que llevar a todos nuestros jugadores cerca del área: Ramos, Camarda, Pulisic, Rabiot, todos ellos. Ramos está pasando dificultades porque el equipo está pasando dificultades. Pero Ramos es un jugador que sigue al centrocampista, al central. Sé que ese no es su trabajo. Sé que hemos fichado a un jugador para marcar goles, pero yo no estoy haciendo el [mejor] trabajo para ayudar a Ramos. En cambio, Ramos está haciendo todo lo posible para ayudarme y sé que va a marcar muchos goles. Pero tenemos que hacer que el equipo avance para que él pueda jugar en la posición de delantero. Necesita tiempo para madurar, para sentirse asentado en el club. No sé qué va a pasar en enero. Tiene que centrarse en los próximos partidos. En el fútbol, todo puede cambiar en una semana, así que imaginaos de aquí a enero».